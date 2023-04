La nueva BIOS ASUS AM5 también incluye mecanismos de protección para evitar daños en las CPU AMD Ryzen 7000

ASUS finalmente ha publicado una declaración oficial sobre casos recientes de corrupción de CPU AMD Ryzen 7000 en placas base AM5 y también explicó el motivo de la eliminación de BIOS más antiguos. En el comunicado, ASUS explicó que los problemas son causados ​​por una combinación de factores, que incluyen el enfriamiento de la CPU, la regulación de voltaje y el uso de versiones anteriores de BIOS. En particular, se descubrió que algunos usuarios que modificaron sus soluciones de enfriamiento de la CPU para lograr un overclock estaban causando que la CPU se sobrecalentara y eventualmente la dañaran.

Sin embargo, ASUS confirmó que este no es el único problema que causa que algunos usuarios dañen sus CPU. Además, ASUS declaró que la eliminación del BIOS anterior de la sección de descargas de soporte de su sitio web se debió a preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad de sus productos. ASUS ha descubierto que las versiones antiguas de BIOS pueden contener vulnerabilidades que los piratas informáticos pueden explotar para comprometer los sistemas de los usuarios.

Para abordar estas preocupaciones, ASUS decidió eliminar el BIOS anterior y recomendar a los usuarios que utilicen la última versión del BIOS. ASUS también confirmó que continúa trabajando en estrecha colaboración con AMD para investigar problemas y encontrar soluciones para garantizar que los productos sean seguros y estables. La compañía también recomendó que los usuarios descarguen e instalen todas las actualizaciones y parches disponibles para mejorar el rendimiento y la estabilidad de sus sistemas.

El creador de la herramienta de ajuste y optimización de la CPU AMD Ryzen, Hydra, hizo recientemente una sorprendente revelación. Afirma que AMD y sus socios de la junta estaban al tanto del problema de la fuente de alimentación de la CPU antes de que se lanzaran los procesadores Ryzen en 2017. Sin embargo, AMD les pidió a los socios de la junta que mantuvieran este secreto. El problema es que el voltaje que se entrega a los procesadores Ryzen no es constante. Esto hace que las CPU funcionen de manera inestable y, a menudo, se bloqueen o sean inestables. La única solución encontrada por el creador de Hydra Tool es hacer overclocking en la CPU para estabilizar la fuente de alimentación.

La revelación de que AMD y sus socios de la junta sabían sobre este problema antes de que se lanzaran los procesadores es profundamente preocupante. Los clientes que compraron CPU Ryzen pueden haber recibido un rendimiento deficiente del producto y pueden haber pagado un precio por problemas e inconvenientes evitables. No está claro por qué AMD decidió mantener el problema en secreto. Sin embargo, es posible que la empresa tema que exponer el problema provoque una pérdida de confianza del cliente. Sin embargo, AMD está trabajando frenéticamente en el problema.

El BIOS más reciente para la placa base ASUS AM5 ya está disponible e introduce una nueva función que limita el voltaje máximo para las CPU AMD Ryzen 7000X3D. Esta función se implementó para proteger las CPU de posibles daños al limitar el voltaje a un máximo de 1,30 V. Es importante limitar el voltaje porque un voltaje demasiado alto puede dañar la CPU. Especialmente cuando se intenta hacer overclocking, el voltaje puede exceder el límite seguro, lo que puede provocar daños irreparables. La implementación de esta función reduce el riesgo de dañar la CPU.

La semana pasada, se informaron los primeros casos de CPU AMD Ryzen 7000 dañadas y aparecieron en varias submarcas. Un ejemplo notable de este problema es una CPU AMD Ryzen 7800X3D que sobresale de sus almohadillas de contacto, dañándose completamente a sí misma y a la placa base. Resultó que el problema estaba en la placa base, más concretamente en la BIOS. El BIOS no tenía las restricciones de voltaje necesarias para evitar que la CPU consumiera demasiado voltaje.

Los chips Ryzen 7000 3D V-Cache son muy sensibles y no pueden manejar altos voltajes, ya que esto puede causar daños permanentes en la memoria caché de la pila. Estos ejemplos de CPU defectuosas llamaron la atención del público sobre la naturaleza sensible de los chips Ryzen 7000 3D V-Cache. Estos chips son una tecnología nueva que ofrece un mayor rendimiento y eficiencia que sus predecesores, pero también pueden ser muy sensibles a las fluctuaciones de voltaje. Es importante recalcar que no todas las CPU Ryzen 7000 se ven afectadas por este problema. Es una combinación específica de placa base y BIOS que puede causar daños. Sin embargo, al comprar una CPU Ryzen 7000, es aconsejable asegurarse de que la placa base tenga las restricciones de voltaje necesarias para evitar daños.

Por supuesto, Igor ya ha creado una reseña y un video sobre este tema, aquí para leer o mirar.