La nueva tercera serie se podrá comprar a partir de julio

jA tres años del lanzamiento al mercado de la séptima generación del acuerdo BMWLimousine, el corazón de la marca se renueva. El nuevo Serie 3 está disponible a partir de julio, los precios parten de los 43.900 euros para el 318i, como variante familiar, denominada Touring, el 318 cuesta exactamente 45.000 euros.

Las dimensiones con una longitud de 4,71 metros no son realmente compactas y no cambian nada. Ha habido retoques en la carrocería, y todos los Serie 3 ahora tienen al menos rines de aleación ligera de 17 pulgadas, y no se debe pasar por alto la “parrilla de riñón BMW de fuerte diseño con nuevos rieles dobles”. El interior experimenta una “evolución adicional fundamental de la guía del conductor típica de la marca”.

Esto está garantizado por la conocida pantalla curva de otros modelos con un área de tablero de 12,3 pulgadas frente al volante y una pantalla de control de aproximadamente 15 pulgadas para navegación e información y entretenimiento. Por cierto, se amplió el equipamiento básico para incluir climatizador automático de tres zonas, navegación interior y asistente de aparcamiento.

La gama de motores sigue siendo diversa. Hay tres modelos adicionales para el sedán y cuatro para el Touring. Aquellos que prefieran conducir de forma clásica pueden elegir entre cuatro motores de gasolina y cuatro motores diésel de cuatro o seis cilindros. El desplazamiento es de dos o tres litros. El espectro de rendimiento varía de 150 a 374 hp. El motor de gasolina de 6 cilindros del 330i y todos los motores diésel están equipados con tecnología Mild Hybrid de 48V. Después de que hubiera casi solo modelos automáticos en 2019, el último cambio manual ahora está fuera del programa. Los tres modelos ahora están equipados con una transmisión automática de ocho velocidades. Si elige un motor de seis cilindros, obtiene tracción total, ya que para otros modelos, incluido el enchufable, está disponible como opción.

La Serie 3 sigue siendo un Kindle de Munich, el sedán también se fabrica en San Luis Potosí en México y se está produciendo una versión exclusiva en Shenyang, China.