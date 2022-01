La ocurrencia del hospital: la cantidad de corona que a nadie le importa – política interna

Una de las últimas acciones de los responsables de Corona fue la excanciller Angela Merkel (67, CDU): en la Conferencia de Primeros Ministros del 18 de noviembre, implementó la llamada incidencia hospitalaria como una nueva herramienta de medición de corona y vinculó las medidas a Límite de ventas.

Pero, ¿qué sucedió realmente con esta figura clave dos meses después? ¡Ya casi nadie parece estar interesado en ella!

El evangelio primero: Las incidencias hospitalarias bajan y bajan y bajan. Si bien la tasa de infección de 7 días (casos notificados por cada 100.000 residentes en siete días) se ha duplicado de 235 a aproximadamente 528,8 desde principios de año debido a la variable omicron, el número de ingresos hospitalarios relacionados con el coronavirus se ha reducido casi a la mitad: es actualmente 3.14 a través de Alemania.

Así que parece cierto que el oomicron es mucho más contagioso, pero mucho menos peligroso que las variantes anteriores del coronavirus. Pero: finalmente, la situación solo puede responderse en los próximos días y semanas debido a los retrasos en la notificación y el reciente aumento en la cantidad de infecciones. ¡Pero hay un rayo de esperanza!

La mala noticia: cuando se implementan las medidas corona, este desarrollo positivo del valor del hospital ya no juega ningún papel.

Plan original: A partir de un valor de 3 (ingresos hospitalarios por cada 100,000 habitantes en siete días), se debe aplicar la regla 2G en el estado federal correspondiente, comenzando con 6 y luego 2G-Plus y arriba de 9, los estados deben considerar medidas más estrictas que incluyan It es una limitación de conexión.





El objetivo: ¡la realidad es completamente diferente! A pesar de la disminución de los casos hospitalarios, los gobiernos federal y estatal endurecieron las medidas en la Corona Summit el 21 de diciembre.

Aunque el valor de 3 no se ha superado ni siquiera en once estados federales, 2G plus ahora es aplicable en muchas áreas de la vida y especialmente en toda Alemania. Nadie viene al restaurante sin un cheque extra o una vacuna de refuerzo.

Y las restricciones de contacto se aplican no solo a los casos hospitalarios de más de nueve, sino desde el 28 de diciembre en todas partes. Aún pueden reunirse un máximo de diez personas que hayan sido vacunadas o recuperadas. En el caso de personas no vacunadas, la familia puede ver solo a otras dos personas.

La palabra ya no aparece en las decisiones de las cumbres federales del estado antes de Navidad y principios de año. En cambio, las medidas se determinan allí “independientemente de la ocurrencia”, es decir, sin ninguna referencia a valores de umbral epidemiológicos.

Los casos hospitalarios todavía se notifican a diario y el Instituto Robert Koch los corrige regularmente. Sin embargo, ella es un rey sin reino, un límite sin influencia.