Omicron: los médicos notan un aumento en el pseudogrupo en niños

Preparación de secuenciación de pruebas PCR in vitro positivas: El método puede utilizarse para detectar variantes como omicron

La variante omicron del coronavirus conduce a una mayor incidencia de seudópodos grupales en niños pequeños, señalaron expertos estadounidenses. Pero esto hace que los médicos sean bastante positivos.

Muchos padres están familiarizados con este síntoma aterrador: su hijo dejará escapar un ladrido de tos seca, a menudo acompañado de silbidos cuando lo inhala. Como regla general, este es un pseudogrupo, una enfermedad respiratoria que ocurre principalmente en la estación fría, en la que la membrana mucosa en el área de la laringe y las cuerdas vocales se inflama y se hincha. Afecta principalmente a niños pequeños entre las edades de seis meses y tres años. El falso crup generalmente es causado por una infección con virus del resfriado.

Los médicos en los Estados Unidos ahora han notado que la variante omicron del coronavirus también puede conducir a un pseudo-grupo. Paddy Krish, experto en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, le dijo a NBC News que él y sus colegas encontraron síntomas de “pseudogrupos” en niños pequeños que dieron positivo por COVID-19. Las vías respiratorias superiores de los niños estaban severamente inflamadas. “Cuando eso sucede, aparece esa tos característica”, dice Krish.

El neumólogo pediátrico Seif Al-Qatraneh de la Universidad de West Virginia también notó un aumento en tales diagnósticos en relación con el aumento de casos de covid en niños. Al-Qatarina le dijo a NBC News que él y sus colegas están preocupados por lo que podría suceder en las próximas semanas si Omicron continúa propagándose. “Todavía estamos a dos o tres semanas del pico de la ola omicron. Deberíamos esperar que más niños y bebés desarrollen bronquiolitis”.

Omicron tiende a afectar las vías respiratorias superiores



Los médicos dicen que la causa probable es que la variante omicron se deposita en la parte superior de las vías respiratorias del delta, una observación corroborada por la revista Nature: El omicron no infecta las células profundas de los pulmones tan fácilmente como las células en los pulmones, citando una serie de estudios de laboratorio, escribió el periódico, citando una serie de estudios de laboratorio. “Los niños pequeños tienen fosas nasales relativamente pequeñas y solo respiran por la nariz. Estos factores pueden hacer que las enfermedades de las vías respiratorias superiores sean más graves en los niños que en los adultos”, cita Nature, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil de Filadelfia, Audrey John. .

La buena noticia: la difteria y la bronquiolitis son fáciles de tratar y los médicos tienen décadas de experiencia. El crup es uno de los diagnósticos más comunes en los niños”, dijo a NBC News Mark Klein, director médico del Children’s Hospital en Nueva Orleans, Luisiana. “El grupo de las pseudomonas infecciosas es una de las primeras enfermedades de las que se aprende como residente de pediatría”.

Amy Edwards, experta en enfermedades infecciosas pediátricas del Rainbow Hospital for Children and Children en Cleveland, está de acuerdo en que el crup “puede dar miedo, pero eso no significa que haya un problema con los pulmones”, explica. “Para nosotros, los pediatras, el hecho de que veamos cada vez más niños con difteria y bronquiolitis es extrañamente tranquilizador porque hemos lidiado con estas enfermedades a lo largo de nuestras carreras”.

