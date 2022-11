La pareja explica “¡En toda amistad!”: Así es como la amistad puede convertirse en amor | vida y conocimiento

a: Kay Franzke Jr.

“Toqué mil veces, no pasó nada mil veces, y mil y una noches, ¡e hice ‘Zoom’!”

En la serie alemana más famosa, “In Aller Freundlich”, más de cinco millones de fanáticos están actualmente alentando para saber si el Dr. Roland Hellmann (interpretado por Thomas Roman, 67) y Kathryn Globisch (interpretada por Andrea Katherine Luig, 56) se han convertido en pareja. Ambos son estrellas de la cadena de hospitales, que ha tenido altos índices de ARD durante 24 años. 45 minutos de suspenso, a menudo una cuestión de vida o muerte.

Los dos médicos fueron amigos cercanos durante muchos años. Ambos han experimentado altibajos en la vida del otro. Su hija, yerno y esposa Bea murieron en Hillman House. Globisch es violada en el bosque y queda embarazada.

Después de muchas crisis, ahora llega el clímax emocional. ¿Serán la pareja de ensueño de la televisión en Alemania? En el último episodio (992), los dos médicos están sentados en el jardín de Globisch, coqueteando hasta que se besan.

Bueno, mire Dra. ¿No es universal todo lo que sucede en tu corazón? Foto: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernick

¿Cómo afrontan los actores la nueva situación?

El actor Thomas Roman, que apareció en la serie d. Interpretando a Roland Heilmann, le dice a BILD cómo se siente el cambio: “Dado que nos hemos tratado con tanta ternura en el set durante los últimos veinticinco años, como corresponde a los buenos viejos amigos, ahora no hay complicaciones en este caso particular. En la película , la gente acepta Siempre, a veces en la mejilla, a veces en la boca”.

El experto explica cómo la amistad se convierte en amor

La Dra. Krista Roth Schenheim (61) es psiquiatra, neuróloga y psicoanalista. Durante 15 años dirigió la Asociación Profesional de Especialistas Alemanes en Psiquiatría y Psicoterapia. Para Bild, analiza el fenómeno cuando la amistad de repente se convierte en amor.

Dra. Krista Roth Schenheim de Andernach (Renania-Palatinado) Foto: privada

¿Cómo se enamoran los dos médicos después de ser amigos durante tantos años?

Dra. Ruth Schenheim: “No sucede tan raramente, especialmente cuando trabajan juntos. Entonces conoces a la otra persona de muchas situaciones cotidianas, pero también de situaciones estresantes, y sabes mucho sobre él o ella. Puedes decir antes que piensas : Oh, este es alguien que puedo imaginar Estar con él, pero de alguna manera simplemente no encaja en una situación de la vida. O retrocede porque la otra persona está en una relación. La próxima vez que te enamores, sucede lo mismo en el cuerpo como cuando te enamoras a primera vista: la dopamina y las hormonas sexuales hacen su trabajo, con amistades más largas de antemano, la hormona oxitocina también interviene.”

¿Cómo notan los colegas antes que el estado emocional ha cambiado? Roth-Sackenheim, por ejemplo: “Cuando de repente te das cuenta, porque un colega tuyo es un amigo suyo que está planeando dejar la empresa, por ejemplo, o tú mismo estás considerando esta posibilidad, extrañarás a la otra persona más que pensaste.”

¿Perdonas más errores que otros cometen porque son conocidos?

Dra. Ruth Schenheim: “Como se mencionó anteriormente, ya conoces bien a la otra persona, incluidas sus peculiaridades, peculiaridades, errores e idiosincrasias. A menudo sabes cómo tratar con ellos durante mucho tiempo”.

¿Es el amor más fuerte después de esta larga amistad?

Dra. Ruth Schenheim: “¡Y yo diría que sí! Esto tiene buenas posibilidades de convertirse en algo profundo y duradero”.

En enero, se transmitirá el episodio número 1000 de la popular serie hospitalaria “In All Friendship”. Los tres mejores amigos en los papeles principales: Andrea Katherine Luig (Dr. Globisch), Thomas Roman (Dr. Hellmann) y Bernard Petermann (Jefe de la Clínica del Dr. Stein) Foto: MDR/Robert Strehler

¿Qué tan peligrosos son los sentimientos por los amigos?

Dra. Ruth Schenheim: “Si te enamoras de un amigo y él no te ama, se vuelve difícil porque estos sentimientos pueden hacer que la amistad sea imposible. Esta también puede ser una razón por la que no quieres revelar esos sentimientos. Cuando te acercas a la otra persona , casi no hay vuelta atrás, siempre tendrás que lidiar con eso, ambos lados”.

Si la relación falla, ¿qué tan peligroso es poner en peligro la amistad también?

Dra. Ruth Schenheim: “El riesgo es muy alto, pero siempre hay buenos ejemplos en los que las parejas siguen siendo muy buenos amigos después de una ruptura. Esto funciona mejor si no se han herido muchos sentimientos de antemano y se mantiene el respeto mutuo”.