Se dice que Meghan rechazó la conmovedora solicitud de Kate

Meghan y Kate han aparecido juntas en eventos públicos de vez en cuando en el pasado.Foto: Clive Mason/Getty Images

Se hace referencia repetidamente a la princesa Kate como una pacificadora a la luz de la tensa relación entre el príncipe Harry y su familia. Se supone que debe mediar en privado entre los hermanos separados William y su hermano menor. Desde la retirada real de Harry y Meghan, la relación ha sido particularmente tensa. No menos importante después de eso una entrevista Se dice que contenía a Oprah Winfrey. Aquí la pareja planteó graves acusaciones contra la familia real y se quejó, entre otras cosas, de la falta de apoyo por parte de ellos.

La ex actriz también habló de ello. Enlace Kate. Medio: “Mi comprensión de los últimos cuatro años es que nada ha sido lo que parece desde el exterior”. También negó los informes de que hizo llorar a Kate justo antes de su boda. De hecho, debería haber sido al revés. Al mismo tiempo, Megan también dijo que Kate era una buena persona.

Ahora los británicos se movieron”expresión“El experto en nobles Neil Shun, quien dijo Ese show especial de Meghan Kate después Nacimiento Se dice que su hijo Archie la rechazó.

Meghan no respondió al gesto privado de Kate

El 6 de mayo de 2019 nació el primer hijo de Harry y Meghan. Su hijo nació en el Portland Hospital de Westminster. Poco después del nacimiento, se publicaron las primeras fotos del bebé. estaban orgullosos padres y madres Su bebé recién nacido en sus brazos. Las imágenes fueron tomadas por un fotógrafo profesional.

El experto real ahora ha informado que Kate realmente quería tomar las fotos ella misma. El fotógrafo de 40 años es un fotógrafo apasionado. Ella también continúa compartiendo sus propias grabaciones. niños en sus perfiles oficiales de redes sociales.

“Fue un gesto muy especial de la actual Princesa de Gales a Meghan Markle cuando tuvo a su primer hijo Archie”, confirmó la experta. Sin embargo, se dijo que Meghan rechazó la oferta de “tomar una selfie del bebé Archie”. Esto es especialmente sorprendente después de que muchos fotógrafos profesionales Gran Bretaña Habría elogiado la billetera de Kate.

Sin embargo, no se sabe por qué Meghan decidió no hacerlo. En consecuencia, en realidad no era necesario contratar a un fotógrafo. Incluso la difunta Reina clasificó el trabajo de Kate como “profesional” cuando estaba viva.