¿La “película de la vida” comienza de antemano? El estudio sorprendió

de: Judith Brown

Que pasa cuando morimos? ¿La vida transcurre “como en la película”? El estudio proporciona nuevos conocimientos. (Avatar) © kentoh/IMAGO

Si la vida realmente se desarrolla como una película ante tus ojos poco antes de la muerte sigue siendo un misterio. Una trágica coincidencia proporciona ahora nuevas ideas.

MÚNICH – Nadie sabe exactamente qué sucede cuando alguien muere. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte relatan diversos fenómenos. Algunos vieron una cálida luz blanca al final del túnel. Otros sintieron una profunda sensación de felicidad o incluso pánico. Muchos describieron cómo sus vidas transcurrieron ante sus ojos “como una película”.

Nota del editor Este texto ya apareció en el pasado. Muchos lectores se interesaron especialmente por él. Por eso lo volvemos a ofrecer.

Muerte: ¿Ya comienza la “película de la vida”? Los resultados del estudio son sorprendentes

Lo extraño es que, desde un punto de vista médico, estas experiencias no pueden existir. Según la revista electrónica de conocimiento “scinexx”, la actividad cerebral finaliza unos segundos después de un paro cardíaco. Después de 20 segundos, aparece una línea cero en el electroencefalograma (EEG).

Dado que en este caso los médicos suelen estar ocupados resucitando a un moribundo, apenas existen datos neurológicos o neuropsicológicos sobre la transición entre la vida y la muerte. La cosa es completamente distinta a la hora de dormir: un estudio ya nos ha sorprendido con sus resultados sobre lo que pensamos durante el descanso nocturno. Gracias a una trágica coincidencia, los científicos han podido observar los procesos que ocurren en el cerebro de una persona moribunda.

¿Qué sucede en el cerebro durante la muerte? La trágica coincidencia proporciona una idea

Lo que ya se podía observar en experimentos de laboratorio con ratones ahora se ha demostrado en un paciente de 87 años en Estonia. Después de su caída, ingresó en el Hospital Universitario de Tartu. Debido a su epilepsia, el médico tratante lo conectó a un dispositivo de EEG continuo para control y seguimiento. Cuando finalmente murió de un ataque al corazón poco tiempo después, se siguió registrando su actividad cerebral. Esto ha permitido a los médicos ver por primera vez exactamente lo que está sucediendo en el cerebro en este caso.

Los científicos evalúan las ondas cerebrales cuando las personas mueren

Luego, las grabaciones fueron evaluadas en la Universidad de Louisville, en el estado estadounidense de Kentucky, por un equipo de investigadores dirigido por el neurocirujano Ajmal Zammar y publicadas como Estancia Publicado en la revista especializada “Frontiers in Aging Neuroscience”. Como explicó el científico a Frontier Science News, se pueden medir 900 segundos de actividad cerebral en el momento de la muerte. El equipo de investigación estaba especialmente interesado en los 30 segundos antes y después de la muerte. A través de esta sensación médica* descubrieron cambios en las ondas cerebrales.

Recuerdos poco antes de la muerte: medir la actividad cerebral es sorprendente

Los resultados de las evaluaciones de neurooscilación fueron sorprendentes. 30 segundos antes y después de un paro cardíaco, el cerebro funciona a toda velocidad y se encuentra en un estado similar al de procesos cognitivos superiores como la percepción consciente, la concentración, la meditación, la recuperación de la memoria y el procesamiento de la información. Zammar cree que hay muchos indicios de que el cerebro puede permanecer activo, incluso durante la muerte. Así, el moribundo habría recordado sus recuerdos durante este período y su vida se habría desarrollado como una película ante sus ojos.

Sin embargo, el investigador no pudo determinar si una persona tenía más probabilidades de recordar buenos o malos momentos de su vida durante esta fase de transición. No es posible hacer declaraciones generales porque el paciente tuvo convulsiones y ataques epilépticos. Otro estudio demostró que no sólo un mayor consumo de alcohol puede provocar una muerte prematura, sino también una abstinencia total.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.