La policía comenta sobre un posible motivo

de: Victoria Krumbeek, Alina Schroeder, Sarah Neumeyer

En la capital serbia, Belgrado, un estudiante de 13 años irrumpió en una escuela y mató a nueve personas. La investigación está en curso.

Nuevos detalles a el criminal : La policía encuentra bocetos del asesinato planeado.

disparos en : Los padres están desesperados y buscan a los niños. Este teletipo de noticias sobre el tiroteo en la escuela primaria de Belgrado, Serbia, se actualiza periódicamente.

Actualización del 4 de mayo a las 5:40 a. m.: Después de tiroteos fatales en la escuela primaria y secundaria en Belgrado, la policía ha publicado nuevos hallazgos. En consecuencia, se dice que el presunto perpetrador fue un muy buen estudiante e incluso el mejor de su año. Una mala nota, por la que se dijo que estaba enojado, podría haber sido el motivo del despido.

Le disparó a nueve personas con un arma. Según informes de los medios, en su bolso también se encontraron varias botellas de líquido inflamable que se suponía que se usarían como cócteles Molotov. Sin embargo, el atacante de 13 años fue dominado por agentes de policía en el patio de la escuela.

Un niño de 13 años mató a tiros a nueve personas en una escuela de Belgrado. © Darko Voinovich/dpa

Actualización del 3 de mayo a las 16:35: Según la Agence France-Presse, se dice que el presunto perpetrador es un adolescente de 13 años, no de 14, como se informó inicialmente. El niño mató a ocho niños y un guardia de seguridad. Los niños asesinados eran siete niñas y un niño nacidos en 2009, 2010 y 2011, según el jefe de policía de Belgrado, Veselin Milic.

Las autoridades dijeron que el niño llevaba una segunda arma en su bolso. El ministro del Interior, Bratislav Jasic, anunció el arresto del padre del sospechoso que tenía el arma homicida. “El padre afirma que las armas estaban guardadas en una caja fuerte, pero parece que el niño conocía el código porque pudo tomar las pistolas y tres cajas fuertes de 15 rondas cada una”, dijo Jazek.

Como informó la madre de uno, los maestros respondieron rápidamente para poner a salvo a los escolares. Su hija vio el disparo fatal al guardia de seguridad e inmediatamente corrió a su clase. “Estaba asustada. La mujer le dijo a su maestra que el tiroteo fue arriba”. La maestra llevó a los niños a un lugar seguro “inmediatamente” y los encerró en el salón de clases. El jefe de policía Milic informó que el subdirector de la escuela alertó a la policía. Dos minutos después, el mismo atacante llamó a la policía. “Dijo que le disparó a varias personas en la escuela primaria”, dijo Milic.

Actualización del 3 de mayo a las 15:15: Después de que un niño de 14 años se enfurece y mata a nueve personas en su escuela, el motivo del niño sigue sin estar claro. Sin embargo, los jóvenes actuaron según lo planeado y tenían una lista de posibles víctimas, dijo el jefe de policía de Belgrado, Veselin Milic, en una conferencia de prensa en la capital serbia por la tarde. Milic, el jefe de policía, dijo que el niño había estado planeando su crimen durante meses. En su escritorio se encontraron bocetos y planos que “parecían sacados de una película de terror o un videojuego”.

Fue a su escuela con el arma de su padre y cuatro artefactos incendiarios en el bolsillo, donde primero mató a un guardia de seguridad y dos estudiantes. Luego fue a su clase de la escuela, que solo tenía lecciones de historia. Cambió el cargador de su rifle y abrió fuego contra la puerta del profesor y varios alumnos. Luego corrió al patio de la escuela y llamó a la policía.

Un hombre llorando camina junto a policías que bloquean la entrada a una escuela. © Oliver Bunic / AFP

Actualización del 3 de mayo a las 14:38: El gobierno serbio ordenó tres días de luto oficial después del tiroteo fatal en la escuela primaria Vladislav Ribnekar de Belgrado. Así lo anunció el ministro de Educación, Branko Rusic, el miércoles en una conferencia de prensa en la capital serbia. Se dice que el presunto perpetrador llamó a la policía después del baño de sangre, dijo el jefe de policía de Belgrado, Veselin Milic, en la conferencia de prensa. El acto debe haber sido preparado durante mucho tiempo.

Una ola de asesinatos en una escuela primaria sacudió a toda Serbia. Algunos padres todavía no saben si algo le ha pasado a su hijo. el BBC Dígales a los padres que la policía no les dará más información. Se dice que les rogaron a los oficiales que “por favor, díganos algo”. Los familiares preocupados se comunicarán con los hospitales para averiguar si sus hijos han sido ingresados. La policía había pedido a los padres preocupados, que no habían oído hablar de sus hijos, que se presentaran en la comisaría.

Los heridos, que fueron trasladados al hospital, presentaban impactos de bala. Un estudiante de 13 años sufrió “lesiones potencialmente mortales” así Los New York TimesCitando a la ministra de Salud de Serbia, Danica Grujicic.

Una mujer recoge a su hijo de la escuela primaria donde un pistolero mató a varias personas. © Oliver Bunic / AFP

Actualización del 3 de mayo a las 14:04: Los primeros disparos se realizaron alrededor de las 08.40 horas del miércoles por la mañana en el área de Vrakar en el centro de Belgrado. El Ministerio del Interior dijo que la policía envió de inmediato a todas las patrullas policiales disponibles a la escuela. El sospechoso, un estudiante de séptimo grado de 14 años, fue arrestado. El motivo del niño sigue sin estar claro. El Ministerio del Interior de Serbia dijo que la policía estaba trabajando muy duro para “aclarar todos los hechos y circunstancias que llevaron a esta tragedia”.

Es posible que un guardia de seguridad que murió en la ola de asesinatos haya evitado más bajas. Se dice que se interpuso en el camino del tirador, dijo Milan Nedeljkovic, de la administración del distrito de Frakar. Nedeljkovic dijo a los periodistas frente al edificio de la escuela que el guardia de seguridad “quería evitar la tragedia y fue la primera víctima”. La escuela fue acordonada extensamente por la policía.

Padres preocupados esperaban a sus hijos frente a la escuela. Astrid Merlini, cuya hija estaba en la escuela cuando ocurrió el tiroteo, dijo que los maestros actuaron rápidamente para mantener seguros a los niños de la escuela. Su hija vio el disparo fatal al guardia de seguridad e inmediatamente corrió a su clase. “Estaba asustada. Le dijo a su maestra que el tiroteo estaba arriba”. La maestra llevó a los niños a un lugar seguro “inmediatamente” y los encerró en el salón de clases.

En Serbia, la escuela primaria dura ocho años. La violencia armada es extremadamente rara en las escuelas serbias. En el país balcánico es legal comprar y poseer un arma de fuego con permiso.

Actualización del 3 de mayo a las 13:33: Después de una ola de asesinatos en una escuela primaria en Belgrado, un estudiante corre peligro de muerte, anunció el Ministerio del Interior de Serbia en su sitio web. El ministerio dijo que un estudiante de escuela, nacido en 2009, fue arrestado como sospechoso en el patio de la escuela. El gobierno tiene la intención de proporcionar más comentarios sobre el caso a primera hora de la tarde.

El sospechoso es escoltado por la policía a una escuela primaria. © Sin acreditar / AP / dpa

Tiroteo en Belgrado: Estudiante abre fuego – nueve muertos

Primer informe del 3 de mayo: BELGRADO – Un estudiante disparó a compañeros de clase y al personal en una escuela de Belgrado el miércoles, matando a varias personas. Según información de la agencia de noticias. Agencia de prensa de Francia Nueve personas murieron, incluidos ocho niños y un guardia de seguridad de la escuela. Seis escolares y un maestro resultaron heridos de bala, de los cuales se dijo que era un estudiante de la escuela.

Anteriormente, el Ministerio del Interior de Serbia anunció que la policía había arrestado a un presunto pistolero. Y el portal de noticias “nova.rs”, citando fuentes no identificadas, informó que el presunto autor era un joven de 14 años que cursaba séptimo grado. Se dice que entró en la escuela y disparó a los estudiantes. La televisión estatal RTS informó que se dice que tres alumnos fueron llevados al hospital. Esta información no fue confirmada oficialmente al principio.

La policía cerró las calles alrededor de una escuela primaria en Belgrado donde ocurrió el tiroteo. © Darko Voinovich/dpa

La policía y los rescatistas acudieron en masa a la escuela en el centro de Belgrado. La policía acordonó en gran medida los alrededores, según los medios. El ministro de Educación, Branko Ruzic, y la ministra de Salud, Danica Grujicic, también acudieron al lugar de la tragedia.