Corona Tape: Juez de Justicia Constitucional que asesora a los gobiernos federal y estatal | NDR.de – Noticias

En el video en vivo, NDR.de le informará hoy, el martes 30 de noviembre de 2021, sobre las consecuencias de la pandemia de coronavirus en Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern y Hamburgo. Leer: Blog del lunes.

Anticipando la decisión del Tribunal Constitucional Federal sobre ‘Frenado de emergencia federal’

La conferencia del gobierno federal y estatal está programada para esta tarde.

Los gobiernos de los estados de Mecklenburg-Vorpommern y Hamburgo brindan asesoramiento sobre Corona

Nuevas infecciones reportadas en el Norte: 1.697 en Baja sajonia, 605 pulgadas Schleswig-Holstein – 45,751 casos nuevos a nivel nacional

Tablas y gráficos: así funciona la campaña de vacunación en el Norte

Mapa: Nuevas infecciones en las provincias del norte de Alemania

06:43 a. M.



La tasa de infección en Baja Sajonia disminuyó ligeramente: 17 muertes más

El Instituto Robert Koch ha informado de 1.697 nuevos casos de coronavirus confirmados por diagnóstico de laboratorio de Baja Sajonia. Se registraron otras 17 muertes. Así, el número de personas que han muerto por el virus en Baja Sajonia es de 6.346. La tasa de infección en siete días es el promedio nacional de 215,7 casos por 100.000 habitantes (día anterior: 217,4).

06:28 am



DJB: Muchos empleados sienten que no están adecuadamente protegidos de Corona en el trabajo.

Una cuarta parte de los empleados sienten que no están adecuadamente protegidos contra las infecciones a pesar de las medidas de Corona en el trabajo. Esto va de “Buen trabajo del índice DGB 2021” Proporcionado por los sindicatos hoy en Berlín. En particular, los empleados con muchos contactos personales temían por su salud, como los maestros de jardín de infancia, el 60 por ciento de los cuales estaban muy ansiosos. Un tercio de los empleados encuestados dijo que las medidas de protección contra infecciones les dificultaban hacer su trabajo. Durante la pandemia, el trabajo en muchas industrias se ha vuelto enormemente digital. Casi la mitad de los encuestados (46 por ciento) ahora están trabajando con nuevo software o nuevas aplicaciones. A menudo, la comunicación digital sustituye a la comunicación personal directa, lo que no deja de tener consecuencias: como resultado, uno de cada tres empleados se ve sometido a una mayor presión.

05:58 am



RKI reporta 45,753 nuevas infecciones – la infección cae levemente a 452.2

El Instituto Robert Koch informó 45,753 nuevas infecciones en 24 horas. Eso es 427 casos más que el martes de hace una semana cuando se reportaron 45,326 casos. La tasa de incidencia de siete días disminuyó ligeramente a 452,2 desde 452,4 el día anterior. El valor indica el número de personas infectadas con coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Otras 388 personas han muerto a causa del virus. Esto aumenta el número de muertes reportadas en un día a 101,344. En total, más de 5,83 millones de pruebas corona han sido positivas hasta ahora en Alemania.

05:53 a. M.



Jueces constitucionales: asesoran a los gobiernos federal y estatal.

A la luz del aumento adicional en el número de lesiones de Corona, los gobiernos federal y estatal quieren coordinar sus medidas adicionales frente a la epidemia de hoy. Según información de departamentos gubernamentales, la canciller ejecutiva Angela Merkel (CDU) y el canciller designado Olaf Schulz (SPD) sostendrán una llamada telefónica con los jefes de gobierno de los estados federales a primera hora de la tarde. Se espera de antemano un fallo importante del Tribunal Constitucional Federal sobre la política de coronavirus del año pasado. Por primera vez, los jueces de Karlsruhe publicarán principalmente una decisión sobre el llamado freno de emergencia federal Corona, según el cual se han impuesto toques de queda, restricciones de contacto y cierres de escuelas en todo el país en la primavera para contener la epidemia. La corte quiere aclarar si y en qué medida la legislatura puede obligar a los residentes a restringir el contacto y la salida y hacer que las escuelas cierren.

05:52 a. M.



Se notificaron 605 nuevas infecciones en Schleswig-Holstein

Se produce un estancamiento de siete días en Schleswig-Holstein. El número de infecciones por corona por cada 100.000 habitantes es actualmente de 150,1 en siete días, después de 151,3 y 150,8 en los dos días anteriores. Recientemente, se agregaron 605 nuevos casos notificados en 1 día. Hace una semana se registraron 677 nuevas infecciones. El miércoles de la semana pasada, se informaron 954 nuevas infecciones, el nivel más alto anterior para Schleswig-Holstein en un solo día desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay 55 pacientes en unidades de cuidados intensivos, 42 durante el fin de semana. Sin embargo, la llamada incidencia de hospitalizaciones, es decir, el número de pacientes de Corona que acudieron a las clínicas de cada 100.000 personas en siete días, se redujo a 3,88. Anteriormente, este valor estaba por encima de 4 durante varios días. El número de muertes relacionadas con la infección por corona aumentó en ocho en Schleswig-Holstein.

05:48 am



Reunión de gabinete en Mecklenburg-Vorpommern

En una reunión del Gabinete en línea esta mañana en Schwerin, el tema de Corona estará en foco. Según los informes, debe discutirse si las restricciones de contacto vigentes desde el miércoles en Mecklenburg-Vorpommern se consideran suficientes. Entonces, solo cinco personas no vacunadas de dos hogares pueden reunirse en el interior. Los niños de hasta 14 años no se cuentan. Un portavoz de la Cancillería de Estado de Schwerin al respecto se refirió a las demandas de la Academia Nacional de Ciencias Leopoldina de más restricciones a la comunicación.

05:42 a. M.



Servicio: determine el valor del evento para su residencia

Y nuevos casos de coronavirus durante siete días están de camino al norte de Alemania. Si desea saber qué tan común es esto en su ciudad o condado, simplemente ingrese su código postal aquí.

05:39 am



05:34 am



Hamburgo: el Senado da consejos sobre cómo actuar

El Senado rojo y verde de Hamburgo quiere discutir el desarrollo actual de la epidemia de Corona esta tarde. El alcalde Peter Chencher dijo ayer que asume que se tomarán más medidas. También espero que tomemos más pasos en toda Alemania. ”Tschentscher no mencionó ninguna medida concreta. En Hamburgo, la izquierda pidió la introducción de las vacaciones de Navidad en las escuelas. Ayer mismo, la base 2G se expandió significativamente en Hamburgo.

05:32 am



Podcast especial con el virólogo Cysec sobre la variante Omikron

Hoy, NDR Info está transmitiendo un breve episodio especial del podcast Coronavirus Update. En una conversación entre la editora científica Korinna Hennig y la viróloga Sandra Ciesek, se trata de la variante omicron del coronavirus: ¿Qué tan rápido se propaga la variante omicron de Sudáfrica en Europa? ¿Qué datos están esperando los científicos? ¿Por qué los primeros informes de ciclos de luz no son significativos? La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado B1.1.529 como “preocupante”. También se han confirmado algunas infecciones por Omicron en Alemania y hay varios casos sospechosos.

05:30 AM



Comienza la nueva cinta de transmisión en vivo de Corona.

¡Buenos dias! Hoy, martes 30 de noviembre, NDR.de lo mantendrá informado sobre los efectos de la pandemia de coronavirus en el norte de Alemania. En el bar encontrará todas las noticias importantes y también el contenido de los programas de radio y televisión de NDR. Puedes ver los eventos de ayer en Lea el blog del lunes.

