Elecciones presidenciales de Francia: la candidatura de Zemmour a la derecha radical

Estado: 30/11/2021 1:33 PM

Zemmour, un ex periodista de derecha, quiere ser el nuevo presidente de Francia. Anunció que competirá contra el actual Macron en abril del próximo año. En las encuestas, sin embargo, hasta ahora solo ocupa el tercer lugar.

El publicista de derecha Eric Zemmour quiere postularse para las elecciones presidenciales francesas en abril de 2022. En un mensaje de video publicado en plataformas en línea, el hombre de 63 años dijo que decidió postularse para “salvar” Francia. Zemmour ha sido considerado durante mucho tiempo un rival potencial del actual presidente Emmanuel Macron.

En un correo electrónico, informó a sus seguidores sobre la próxima candidatura. “Hasta ahora ha sido sólo un calentamiento”, dijo. “La verdadera carrera comienza”.

El ex periodista, conocido por sus duras políticas antiinmigrantes, había dominado las primarias con su lenguaje y comportamiento polarizadores. “Somos un gran pueblo. No nos dejamos intercambiar y no nos dejamos colonizar”, dijo Zemmour en el video publicado en su canal de YouTube.

Zemmour representa el mito del “intercambio de personas”

Representa el mito del “Gran Intercambio” generalizado en los círculos de extrema derecha, según el cual la población europea está siendo reemplazada por inmigrantes musulmanes y sus descendientes. El ex periodista, que proviene de una familia judía argelina, lleva semanas encendiendo la campaña preliminar en Francia.

3er lugar en encuestas de opinión recientes

En las encuestas, superó temporalmente a la populista de derecha Marine Le Pen, pero su campaña se estancó recientemente. Según una encuesta de opinión publicada el domingo, recibirá del 14 al 15 por ciento de los votos en la primera votación, mientras que Le Pen recibirá alrededor del 19 por ciento. Por lo tanto, el actual Macron puede esperar obtener el 25 por ciento. La primera ronda de votaciones está programada para el 10 de abril. Una segunda vuelta entre los candidatos de mayor rango está programada para el 24 de abril.

Sentencia por sedición

El populista de derecha, que ya ha sido condenado por sedición, aparecerá en el noticiero de TF1 esta noche, un movimiento común para los candidatos presidenciales.

Solo los fines de semana Zemmour provocó otro escándalo. Después de aparecer en la campaña electoral en Marsella, fue fotografiado haciendo el mismo gesto humillante y obsceno a un manifestante que le mostró el dedo medio. Zemmour recientemente tuvo problemas con la revista sensacionalista Closer. Demandó a la revista por afirmar que su principal asesor político esperaba que tuviera un hijo.