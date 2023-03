The New York Times teme una guerra con China

The New York Times publicó un informe sobre el Pacífico y los acontecimientos geopolíticos en Asia el domingo.Lo que a la vez expresa la preocupación de Estados Unidos de un conflicto militar con China. El texto se refiere, entre otras cosas, a una base estadounidense ubicada en una de las tres grandes islas de la Commonwealth en el Océano Pacífico (Tinian). El informe describe el rearme militar de la base, circunstancia que recuerda a los autores la Segunda Guerra Mundial y la escalada en espiral de esa época. The New York Times escribió que Estados Unidos ahora está organizando ejercicios con pilotos japoneses, que todavía eran considerados enemigos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El texto establece claramente: “Asia-Pacífico se está moviendo hacia un período turbulento de rearme, en el que persisten viejos conflictos y peligros inmediatos. Preocupada por la acumulación militar de China, las crecientes amenazas regionales y, ante la guerra de agresión de Rusia en Ucrania y dudas persistentes sobre la resolución de EE. UU. Los países de la región están ahogando los presupuestos de defensa, el entrenamiento conjunto, la producción de armas y la infraestructura de la fuerza”.

La confianza en sí mismo de China está aumentando

En el pasado, el comercio conjunto que conectaba a China con Estados Unidos y Occidente era importante. Ese tiempo ya pasó. China se está volviendo más segura de sí misma y sigue su propia estrategia. The New York Times escribe que las relaciones entre China y Occidente han estado en su peor momento en los últimos 50 años.

Los autores evalúan la situación de tal manera que la reciente reunión entre el presidente chino, Xi Jingping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, confirma la pretensión de poder de China en el mundo en general y en la región en particular. El texto afirma que hay muchos indicios de que a China pronto le gustaría tomar el control de la isla autónoma de Taiwán. Estados Unidos responderá de una manera muy clásica y responderá principalmente con refuerzo militar y armamento de sus socios, es decir, con disuasión. Por ejemplo, los autores mencionan los planes de armamento de Japón y Australia, pero tampoco se ignoran los planes militares de Filipinas e India. Armar a Taiwán también es de interés para Estados Unidos.

Los chinos se están fortaleciendo militarmente.

Los autores cuestionan si estos esfuerzos serán suficientes para detener la trayectoria expansionista de China. China también se rearmará y llevará a cabo provocaciones controladas para persuadir a los estadounidenses y sus aliados de la determinación de China. Al mismo tiempo, muchos países asiáticos ya no confían en la persistencia de los estadounidenses.

El texto afirma que “muchos países esperan que el fortalecimiento de sus fuerzas armadas impida que China, la superpotencia, avance más. Pero su acumulación también refleja una disminución de la confianza en Estados Unidos. La guerra en Ucrania (…) ha debilitado la recursos materiales de los Estados “En muchas capitales asiáticas, hay dudas sobre la capacidad militar de los EE. UU. para adaptarse y detener el avance de China. Hay preocupaciones sobre lo que producirán las políticas actuales de los EE. UU.: tal vez una pesadilla de reacción exagerada a las provocaciones chinas o una retirada militar. “

Lo que está sucediendo actualmente es un cambio radical en el poder, escribe The New York Times. El equilibrio de poder está cambiando rápidamente. No es solo por China, dijo Shivshankar Menon, asesor de seguridad nacional de India de 2010 a 2014, a The New York Times. Habrá mayores riesgos en el momento del cambio. The New York Times escribe que esto también se debe a las dificultades económicas de China, la creciente competencia en Asia y el envejecimiento de la población. China se está volviendo cada vez más poderosa, pero tendrá cada vez más jugadores, como India e Indonesia. Mientras que Estados Unidos tendrá que diversificar su gasto militar globalmente, el creciente gasto de China se concentrará en Asia. Al mismo tiempo, los chinos se fortalecían militarmente. Tenían buena tecnología militar y siempre estaban por delante tecnológicamente.

La era del armamento mundial

The New York Times escribió: “Las declaraciones recientes de los líderes estadounidenses: lo descubrí Hasta 2027 o Incluso en 2025 La guerra podría estallar, y la retórica beligerante de los líderes chinos se suma a la ansiedad. (Sobre un conflicto militar, nota del editor). Chen Gang, ministro de Relaciones Exteriores de China, advirtió este mes que si Washington continúa “por este camino equivocado”, el conflicto entre su país y EE. UU. es inevitable. Lo mismo. Lo único cierto es que todos los países del mundo han aumentado sus fuerzas armadas. incluso Japón, que previamente se declaró pacifista.El New York Times escribió que la era de los armamentos globales ha llegado.

