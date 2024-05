“La policía llama al 110”: una doble despedida

Con el título del decimoctavo episodio “Polizeiruf 110” de Magdeburgo, el thriller policial del domingo por la noche tuvo esta vez una nota especialmente sombría. El tema se llamó “Inmortal” y estaba protagonizado por dos actores recientemente fallecidos: Hendrik Ernst y Pablo Grant.

Fue un episodio muy especial de “Polizeiruf 110” que se transmitió por televisión la noche anterior. No es que el caso en sí fuera un claro reclamo de fama. La historia de la influencer fallecida, que no estaba muerta, pero que tenía una apariencia similar con su amante, no era del todo completa. La idea, las motivaciones de los personajes, las personalidades, todo esto apenas consigue pasar de la imaginación a la simpatía.

Esta vez la verdadera tragedia estuvo en el reparto. De vez en cuando ocurre que un actor muere entre el final del rodaje y la fecha de emisión, y esta vez era importante recordar a dos actores: Hendrik Ernst, que falleció el 2 de enero de 2024 tras una breve y grave enfermedad a la edad de 73 años. . . Pablo Grant falleció el pasado 6 de febrero a los 26 años a consecuencia de un coágulo de sangre.

Grant ha sido parte del elenco desde 2020. Fue visto por primera vez en el episodio “Dead Heat” en el papel del jefe de detectives Gunter Márquez. Grant, que nació en Berlín en 1997, hizo su debut cinematográfico en la tercera película “Baby and Tina”, “Girls Against Boys” (2016). A partir de entonces todo sucedió rápidamente. Grant, que tenía doble ciudadanía alemana y francesa, actuó en las películas “Tatort” y “Soko Hamburg”, y en películas para televisión como “Heeren” (2019), junto a Tyrone Ricketts, y en la película de fantasía “The Ghost in the Vidrio.” Vidrio). 2021).

Hendrik Ernst – “Actor genuino” fue homenajeado por el Volksbühne Berlin. (Foto: MDR/filmpool Fiction/Stefan Erha)

Grant completó su formación actoral en Transform Acting School en Berlín en 2017. Además de actuar, también se ha hecho un nombre como rapero bajo el alias Dead Dawg. En el grupo BHZ de Berlín se le consideraba un tipo sentimental; Sus profundas palabras fueron sobre modelo a seguir y aprecio. Dedicó la canción “Anok” a su hija, nacida en 2022. A principios de febrero, BHZ canceló su próxima gira poco antes de su inicio, supuestamente “por motivos relacionados con una enfermedad”. Un poco más tarde se supo que Grant murió como resultado de un coágulo de sangre. Su compañero rapero Ski Agu comentó: “Dejaste tu huella. Tocaste a mucha gente. Una leyenda para siempre”.

“100 por ciento o nada”

Hendrik Ernst ya había muerto un mes antes y en “Unsterblich” se le podía ver como el viejo y bondadoso Dieter Herzog. Después de una breve enfermedad con una enfermedad grave, se dijo, un día después de Año Nuevo en Berlín. “Hendrick Ernst era un actor auténtico que daba el 100 por ciento o nada en absoluto. En sus compromisos buscaba la autenticidad en el escenario. Su actuación siempre fue palpable, el tono auténtico”, escribió la Volksbühne Berlin, de la que Ernst fue miembro desde 1994. a 1994 2012 pertenece.

De 1969 a 1972, Ernst completó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático Ernst Busch en Berlín, tras lo cual actuó en Anklam, Aquisgrán y Mannheim. A partir de 1994, finalmente trabajó con Frank Castorf y apareció en programas como “El general del diablo”, “La cosa Danton” y “El maestro y Margarita”, siempre inconfundibles: como un hombre expansivo con cierta dureza, una ira profunda. Asociación de emociones. También se le ha visto en la gran pantalla, por ejemplo en “Duell – El enemigo a las puertas”, de Jean-Jacques Annaud, y en “El maullido del gato”, de Peter Bogdanovich.

El juego trata de “crear atracción” y “hacer las cosas rápidamente”, dijo Ernst, describiendo su filosofía en una entrevista publicada en el grupo de conversación Republik Castorf de Frank Raddatz. Ernst hizo referencia a uno de los grandes de la historia de la música, como un solo de Jimi Hendrix.

