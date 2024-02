La prensa no dice nada bueno del juego Piratas de Ubisoft

Diez años después de Assassin's Creed: Black Flag y ocho años de desarrollo, Skull and Bones finalmente se lanzó. Pero el largo período de desarrollo claramente no hizo nada bueno para el juego, como lo demuestra un vistazo a los informes de prueba para el lanzamiento del supuesto título AAAA.

El cráneo y los huesos no son más que algo normal.

Después de que Ubisoft sabiamente se abstuviera de publicar muestras de prueba antes de la fecha de lanzamiento del 16 de febrero de 2024, una gran cantidad de sitios de juegos han evaluado Skull and Bones. La puntuación de Metacritic habla por sí sola, ya que es de sólo 64 puntos, una puntuación que no indica exactamente el nivel AAAA.

Aquí hay una descripción general de las calificaciones de reseñas anteriores:

Juegos de ordenador: 40

Estrella del juego: 66

IGN: 70

Juegos de ordenador: 68

Vídeo del juego: 75

Invasión PCI: 40

Las pruebas realizadas por Golem.de y Zeit Online fueron especialmente devastadoras en el mundo de habla alemana. Para el golem, por ejemplo. Direcciones Peter Steinlechner “Redundante en alta mar” Escribe: “Skull and Bones tiene tanto que ver con el juego AAAA como nuestro primer velero del juego tiene que ver con el barco de ensueño ZDF”. Henrik Ording acierta Pruébalo For Zeit Online (detrás del muro de pago) adopta un tono igualmente crítico y cuestiona lo que los desarrolladores han estado haciendo realmente todos estos años.

Una cosa es segura: Skull and Bones no puede seguir el ritmo de su gran ejemplo, Assassin's Creed: Black Flag en términos de calidad. Los desarrolladores no se centraron lo suficiente en los puntos fuertes de Black Flag y se centraron demasiado en los elementos del juego como servicio. Si aún quieres ver Skull and Bones por ti mismo, ahora puedes descargar la versión de prueba gratuita y sumergirte en el mundo del juego de aventuras piratas durante ocho horas.

