La presentadora de RTL Katja Burchard explica los monstruos en público

Katja Burchard hizo furor en su perfil de Instagram.Foto: imágenes imago/eventfoto54

Katja Burchard es especialmente famosa por su moderación en el formato RTL “Punkt 12”. Dirigió el programa por primera vez en 1996 y asumió el cargo de presentadora principal un año después. Sin embargo, también aparecen más o menos lejos de su estación principal. En noviembre del año pasado, por ejemplo, se pudo ver en Schlag den Star de ProSieben.

sobre mí Instagram La mujer de 57 años se lleva a más de 195.000 seguidores en su día a día y en ocasiones desahoga su enfado. Por cierto, esto ahora sucedió gracias a Deutsche Bahn. En el una entrevista con RTL Ahora explicó por qué estaba tan enfadada.

Katja Burchard habla sobre el caos en el tren

Debido al rodaje de ‘Punkt 12’, Katya Burchard tuvo que abandonar hace unos días Colonia Viaje a Baden-Baden. Sin embargo, esto no estuvo exento de incidentes, tal y como manifestó inicialmente en su cuenta de Instagram. Según sus propias declaraciones, tuvo que aceptar un retraso de cinco horas para el vuelo de ida y vuelta. En su perfil, ella estaba muy molesta por eso y dijo:

“¡Simplemente no entiendo lo mala que puede ser una compañía!”

En una entrevista con la presentadora, la presentadora dijo ahora sobre su elección de palabras: “Shh… ¡tú no dices eso! Pero si perdiste cinco horas en dos días y tuviste que pagar 200 euros por un taxi hace dos semanas porque el tren al aeropuerto falló, ¡no hay necesidad de reírse!” Y así: “¡No puedes confiar en la pista! Si tienes esa impresión de un tramo una compañía ¡Entonces algo anda mal! Y luego debes pensar en algo con urgencia.

Sin embargo, Burchard no sabe cómo se podría mejorar el servicio. Motivo: “No soy un experto en transporte o economía y no puedo dar ningún consejo, ¡pero estoy seguro de que hay profesionales capaces que conocen su camino!” Finalmente, el rostro de TV aclaró que los empleados no son responsables de tales complicaciones. “Me gustaría enfatizar que las personas que trabajan en los trenes son muy amables y serviciales. No pueden vencer el caos”, dijo el corredor de RTL.

(eiger)