Las quemaduras solares y los baños de sol al aire libre sin control, con una mayor exposición a los rayos UV, pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel. Los tipos de piel clara y las predisposiciones genéticas corren más riesgo. Por otro lado, tomar el sol de forma moderada y equilibrada no solo contribuye en gran medida a un estilo de vida saludable, sino que también previene el desarrollo de melanomas malignos con la producción de vitamina D.[1]Y el[2] Si le importa la dosis correcta de luz ultravioleta que se adapte a su tipo de piel, no hay necesidad de evitar el sol o renunciar a sus vacaciones de verano y obtener un bronceado saludable.

Propagación del cáncer. Un diagnóstico que probablemente sea un escenario aterrador para todos. Pero el cáncer no es sólo cáncer. Por ejemplo, el melanoma es uno de los cánceres que se dice que tiene las mejores posibilidades de curación: el Instituto Robert Koch (RKI) decidió en 2021 que las tasas de supervivencia relativas a 10 años en 2018 para mujeres con melanoma maligno. La piel en Alemania es del 94 por ciento y el 93 por ciento es para hombres.[3] Según el RKI, el cáncer de piel solo es responsable del 1,25 por ciento de todas las muertes por cáncer. Alrededor de 328 de cada 100.000 personas son diagnosticadas anualmente. Se encontró melanoma blanco en 290 de los afectados, que rara vez se propaga y, por lo tanto, es relativamente inofensivo. En los 38 restantes, un dermatólogo encontró el melanoma maligno más grave. Dado que este tumor de piel a menudo se detecta en las primeras etapas, el tratamiento es exitoso en la mayoría de los casos.[4]

Los factores de riesgo que, según el RKI, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel son, entre otros, congénitos o hereditarios: los factores de riesgo congénitos más importantes incluyen lunares pigmentados particularmente grandes ya presentes al nacer y el tipo de piel clara. Si varios familiares de primer grado tienen melanoma maligno, esto puede indicar un mayor riesgo en la familia debido a mutaciones hereditarias. Y el uso irresponsable de la luz solar y los rayos UV también puede tener inconvenientes, porque las quemaduras solares a cualquier edad aumentan el riesgo: incluso quienes han estado expuestos a los rayos UV sin control en alguna etapa de la vida, la niñez, la adolescencia o la edad adulta, tienen un aumento. Presunto riesgo de cáncer de piel. Esto se debe a que el melanoma maligno es el resultado principalmente de una exposición a los rayos UV similar a un trauma en la que la piel no puede adaptarse a una exposición más intensa a los rayos UV, por ejemplo, debido a las frecuentes vacaciones de verano con luz solar intensa. Antes de irse de vacaciones al sur, la piel debe acostumbrarse lentamente a los índices UV más altos. Porque la textura y el bronceado resultantes de la piel, así como la vitamina D asociada, proporcionan una protección inmediata contra el melanoma maligno y sus consecuencias.[5]Y el[6]

Si el sol, entonces a la derecha. El control es importante.

Dosificar, acostumbrarse lentamente y evitar las quemaduras solares son las mejores formas de prevenir el cáncer de piel. Ambos demonizan los rayos ultravioleta del sol o del solarium, pues si se usan correctamente, protegen contra el cáncer maligno de piel.

Entonces, ¿qué haces si no quieres prescindir de un relajante baño de sol, un ligero bronceado y un nivel equilibrado de vitamina D? Una alternativa segura y profesional a los baños de sol al aire libre es utilizar modernos soláriums en estudios de bronceado con personal formado profesionalmente. Estos ofrecen todos los beneficios de tomar el sol pero con un asesoramiento cutáneo cualificado y en un ambiente controlado. En los estudios de bronceado, la intensidad y la duración de la exposición a los rayos UV se ajustan individualmente al tipo de piel en cuestión por personal capacitado y tecnología de sistema inteligente. Otra ventaja es la visita controlada al solarium, dijo el profesor D. El doctor en medicina Jörg Spitz, presidente de la junta directiva de SonnenAllianz, un proyecto de la Fundación Alemana para la Información y la Prevención de la Salud, explica: “Cuando se expone a los rayos UV, la piel produce vitamina D.[7] La “hormona solar” en nuestros cuerpos realiza tareas importantes en muchos lugares. La vitamina D no solo está involucrada en la formación de huesos y músculos, sino que también juega un papel importante en el sistema cardiovascular, en el sistema inmunológico y respiratorio, y es necesaria para diversas funciones cerebrales. También se recomienda un nivel adecuado de vitamina D para prevenir la mayoría de los tipos de cáncer. “El último punto, pero no menos importante, se refiere a la practicidad. Si bien el ocio y el clima no suelen coincidir en nuestras latitudes, el sol siempre brilla en el estudio, por ejemplo, en parte en las horas de la tarde, lo que garantiza uno de los requisitos previos para tomar el sol de manera saludable: regularidad.

Acerca de la Alianza del Sol:

Para aclarar los problemas asociados con los bajos niveles de vitamina D y la incomprensión que rodea al sol, la Fundación Alemana para la Información y la Prevención de la Salud encabezada por el especialista en medicina nuclear, medicina preventiva y medicina nutricional y fundadora de la “Academia Humana de Medicina”, Prof. Dr. fundador médico Jörg Spitz SonnenAllianz El objetivo del proyecto es fomentar un enfoque consciente y positivo del sol. al mismo tiempo desacreditando o desmitificando mitos en la discusión pública con hechos científicos.

