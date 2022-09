La primera expansión de la historia se llama Phantom Liberty y eso es lo que te espera.

CD Projekt dejó que el gato saliera de la bolsa al final del episodio Night City Wire y presenta la primera expansión de la historia de Cyberpunk 2077 con nueva información. escucha el nombre libertad fantasma Se lanzará en 2023 para PS5, Xbox Series X/S, PC y Google Stadia.

¿Hay información más detallada sobre el lanzamiento? Hasta el momento solo se conoce el periodo aproximado de publicación para el próximo año.

¡Cyberpunk 2077 obtiene su primer suplemento! – La expansión Phantom Liberty se lanzará en 2023

Phantom Liberty ya no llegará a PS4 y Xbox One

Ya no se lanzará algún contenido del parche 1.5 y ahora también del parche 1.6 en la última generación. En consecuencia, no es de extrañar que Phantom Liberty, el complemento de la primera historia, ya no esté disponible para PS4 y Xbox One.

Esto es en libertad fantasma

CD Projekt no ha querido entrar en detalles todavía, pero ya sabemos que lo haremos con un archivo Nuevo elenco de personajes y uno barrio nuevo de Ciudad Nocturna.

J y Johnny están de vuelta: En el primer suplemento de la historia, volvemos una vez más al papel del personaje principal V. Keanu Reeves también jugará un papel importante en la expansión de su papel como Johnny Silverhand.

Toda la información sobre Cyberpunk Patch 1.6

Además de la primera información sobre el complemento, el lanzamiento de hoy de Night City Wire se centró en el próximo anime de Netflix Cyberpunk: Edgerunners. Pero también se han revelado los contenidos de la gran actualización de Cyberpunk 1.6.

Entre otras cosas, el sistema de transmisión juega un papel. Todo el contenido se puede encontrar en un artículo separado para el parche 1.6.

¿Estás sorprendido de que Phantom Liberty ya no esté en la última generación y cuáles son tus primeras impresiones del complemento?