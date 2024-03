Dragon's Dogma 2 recibe duras críticas a pesar de las excelentes críticas de Metacritic

Pero no es tan dramático como lo describen las críticas. La mayor parte del contenido DLC se puede adquirir durante el transcurso del juego sin incurrir en ningún coste adicional. Si gastas dinero, progresarás un poco más rápido, pero es posible que pierdas parte de la sensación del juego. Después de todo, Dragon's Dogma 2 fue diseñado principalmente para la exploración. Es lamentable que Capcom no haya anunciado qué tipo de microtransacciones se implementarán antes del lanzamiento del juego.

en Reddit Las microtransacciones en Dragon's Dogma 2 se describen como una “broma realmente mala”. Muchos jugadores están de acuerdo. Lo que se critica especialmente es que los cristales objetivo necesarios para viajar rápido son raros en el juego, pero se pueden obtener mediante microtransacciones. Los jugadores se ven obligados a invertir dinero real si no quieren explorar el enorme mundo abierto a pie. A los ojos de muchos fanáticos, estas son opciones Pay2Win que Capcom solo quiere usar para sacar más dinero de Dragon's Dogma 2.

Aunque Dragon's Dogma 2 es un juego para un jugador de precio completo ( Disponible en Amazon por 65€ ), e incluye Descripción general del contenido descargable (DLC). 22 microtransacciones diferentes con un coste de entre 1 y 5 euros. No se trata sólo de artículos cosméticos, sino también de monedas del juego, artículos para viajes rápidos, mochilas más ligeras y colgantes en forma de corazón con los que los jugadores pueden comprar afecto por los NPC; en otras palabras, artículos que aportan ventajas en el juego.

En el Prueba de estrella de juego Dragon's Dogma 2 ha sido ampliamente elogiado como un “fantástico juego de rol” y ha… metacrítico Calificación de sueños 86 por ciento. Sin embargo, las críticas en Steam son mixtas: 55 por ciento de críticas negativas con más de 22.000 votos. El principal motivo de crítica son las numerosas microtransacciones que dan ventajas a los jugadores y que no fueron anunciadas antes del lanzamiento.

