Apple lanza iOS 17.4.1 y iPadOS 17.4.1, además de actualizaciones para iPhones y iPads más antiguos

La ronda de actualización de hoy de Apple concluyó con VisionOS 1.1.1. Esto no es relevante para nosotros en Europa, porque se trata de una actualización del nuevo sistema operativo Apple Vision Pro, que aún no está disponible oficialmente en este país. Esta también es una pequeña actualización para corregir errores y mejorar la estabilidad. Apple distribuyó recientemente una importante actualización de su sistema operativo VisionOS 1.1, que trajo una serie de características nuevas.

Markus Schwarten – Redactor técnico sénior – 4790 artículos publicados en Notebookcheck Desde 2020

La tecnología me fascina desde hace unos 25 años, especialmente cuando hace la vida más fácil en lugar de complicarla. Los dispositivos móviles como ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes, así como el creciente tema del hogar inteligente, son cosas que me interesan especialmente. He trabajado en estas áreas como editor de pruebas y noticias durante muchos años. Estuve o trabajo en diferentes sitios web como los blogs de hogares inteligentes homee, Nuki, siio, así como en diferentes portales de tecnología como Giga y Techradar. He estado escribiendo noticias y pruebas de portátiles para Notebookcheck desde la primavera de 2020.