Nadie necesita más teléfonos inteligentes

Bajada de precio en MediaMarkt: por 199 euros, el minorista de electrónica vende un smartphone bueno y económico que deja poco que desear y que a veces hace que los buques insignia de Samsung y Apple parezcan obsoletos.

MediaMarkt vende el Moto G84 a precio de ganga

Con los teléfonos inteligentes, es como los automóviles: a menudo se paga más por la marca que por las características. Si puede prescindir de los símbolos de estado y busca un smartphone bueno y económico, ahora encontrará la oferta adecuada en MediaMarkt. a 199euros (Ver ahora en MediaMarkt) El minorista de electrónica está vendiendo esto Moto G84. Actualmente, el teléfono inteligente de categoría premium no es más barato en ninguna parte.

Motorola Moto G84 Pantalla de 6,5 pulgadas (OLED, 120 Hz), procesador de 8 núcleos, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, batería de 5000 mAh El precio puede ser más alto ahora. Precio al 24 de marzo de 2024 a las 14:08 horas

En este rango de precios ofrece características prácticamente incomparables. Éstas incluyen:

Pantalla de 6,5 pulgadas (OLED, 2400 x 1080 píxeles, 120 Hz)

Procesador Octa-core con una velocidad máxima de 2,2 GHz (Snapdragon 695)

12 GB de RAM

256 GB de espacio de almacenamiento (Ampliable mediante ranura microSD)

(Ampliable mediante ranura microSD) Cámara dual (50MP + 8MP)

Cámara frontal de 16 megapíxeles

batería de 5000mah (carga rápida de 30W)

(carga rápida de 30W) Escáner de huellas dactilares

Altavoces estéreo

Repelente al polvo y al agua según el estándar IP54

5G

androide 13

Especialmente este Gran RAM y capacidad de almacenamiento de usuario Son verdaderos puntos de venta únicos en este rango de precios. A modo de comparación: el Galaxy S24 y el iPhone 15 ofrecen solo 128 GB de espacio en su configuración estándar, y cuestan casi cinco veces más. también La batería del Moto G84 es notablemente más grande De los actuales buques insignia de Samsung y Apple.

¿Qué Moto G84 vale la pena conseguir en MediaMarkt?

Por supuesto que hay un smartphone por 199 euros Compromisos en comparación con dispositivos de gama alta. El chip Snapdragon incorporado debería poder manejar todas las tareas cotidianas comunes rápidamente, pero no puede seguir el ritmo de los súper procesadores que se encuentran en los teléfonos inteligentes actuales de primer nivel. Lo mismo ocurre con la cámara, que hace un buen trabajo, pero no está al mismo nivel que el Galaxy S24 o el iPhone 15. Pero por este precio está perfectamente bien. de nosotros Un teléfono móvil fiable para todos los días a bajo precio No te puedes equivocar aquí.

