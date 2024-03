Larian pisotea el DLC 'Baldur's Gate 3'.

Es un final sorprendentemente sorprendente: los estudios belgas Larian Studios no desarrollarán ningún contenido nuevo para “Baldur's Gate 3”. El director del estudio, Swen Vincke, hizo el anuncio en la exhibición de desarrolladores de GDC. Los expertos en juegos de rol tampoco quieren desarrollar “Baldur's Gate 4”, afirmó Finke. La decisión sorprende dado el gran éxito alcanzado por “BG3”.

Muchos fanáticos especulan que pudo haber habido una ruptura entre Larian y Hasbro, cuya filial Wizards of the Coast comercializa los derechos de “Dungeons and Dragons”. También se debe a que Finke criticó duramente a las principales empresas de juegos en la GDC: “He estado peleando con los editores toda mi vida y sigo viendo los mismos errores”. Finke dijo en la ceremonia de entrega de premios en GDC. “Siempre se trata de ganancias trimestrales. Lo único que importa son los números”. Finke criticó especialmente los recortes de empleo que actualmente abundan en la industria del juego. Hasbro también despedirá a empleados de Wizards of the Coast a finales de 2023. Sin embargo, Finke negó la posibilidad de un conflicto entre Wizards of the Coast y Larian. Wizards of the Coast es un “licenciante fantástico”, como escribió Finke en Platform X.

Comparado con el Revista de juegos IGN Vincke dijo que el trabajo en el contenido descargable de “Baldur's Gate 3” ya había comenzado antes de que el estudio decidiera lo contrario. Entonces los DLC planeados fueron cancelados. Finke dijo que estaba claro desarrollar DLC y más tarde incluso “Baldur's Gate 4”. Finalmente, decidieron volver a hacer algo nuevo. “Hay muchas limitaciones al desarrollar DnD, y la quinta edición no es un sistema fácil para un videojuego. Teníamos todas estas ideas para nuevos combates que queríamos probar, y simplemente no eran compatibles”.

Lo que sucederá a continuación para Larian aún no está claro. Vincke le dijo a IGN que el próximo juego del estudio no será “Divinity Original Sin 3”, la marca de juegos de rol de Larian. Esto significa que es posible que al estudio se le ocurra un mundo nuevo.

El desarrollo de “Baldur's Gate 3” aún no ha finalizado por completo. Larian quiere seguir desarrollando parches y mejorando el soporte de modificación. Sin embargo, Venky rechazó claramente el nuevo contenido. Una “Edición final” revisada, publicada por Larian en el pasado para los juegos de “Original Sin”, tampoco está sobre la mesa.



