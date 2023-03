La protagonista de “El Enjambre” no sabe mucho de biología marina

tz televisión

Leonie Bench interpreta al biólogo marino Charlie Wagner en The Swarm. Sin embargo, en la vida real solo es una experta en biología.

Maguncia – Desde el 6 de marzo, ZDF muestra nuevos episodios de “Der Schwarm”, una adaptación de la novela de Frank Schatzing (65) de 2004. Leonie Benesch (31) interpreta al biólogo marino Charlie Wagner en el papel principal de la coproducción internacional. Según reveló al comienzo de la transmisión, tiene muy poca idea de los negocios de su personaje y no está nada familiarizada con la biología.

A pesar de la falta de conocimiento biológico: Leonie Bench lidera “The Swarm”

Aparentemente, la premisa del éxito de ventas de Frank Schatzing es similar a muchas otras obras del género de ciencia ficción: una forma de vida desconocida amenaza a la humanidad y la vida en la Tierra está al borde de un abismo. A diferencia de clásicos como “V – Los Visitantes” o “La Guerra de los Mundos”, la amenaza en el mundo narrativo de “El Enjambre” no proviene de los lejanos sistemas solares, sino de las profundidades de los mares.

A pesar de sus historias reconocibles, “El enjambre” puede no ser particularmente fácil para muchos lectores, ya que la novela está plagada de jerga técnica compleja. Como muchos espectadores, Leonie Benish no es una bióloga culta, a pesar de su papel central. “No estaba muy versado en esa área y no tengo mucho conocimiento. Aprendí mis líneas e investigué qué decir, pero aparte de eso, realmente no lo sé”.

‘Tiny Little Idea’: la estrella de ‘The Swarm’ Leonie Benish no está familiarizada con la biología

En Der Schwarm, la serie alemana más cara de todos los tiempos, el biólogo marino Charlie Wagner hace grandes descubrimientos en Escocia – Leonie Benisch tenía pocos puntos de contacto con la oceanografía. “Mi experiencia se limita al hecho de que fui a pescar con mis padres en Suecia cuando era niño y siempre me gustó mucho bucear y nadar en el aire durante las vacaciones, cosas así”, admite el nativo de Hamburgo. “Pero tengo muy poca idea de lo que hace Charlie Wagner”.

Leonie Benisch como el biólogo marino Charlie Wagner en la nueva serie de ZDF “Der Schwarm”. Sin embargo, la actriz de Hamburgo no entiende mucho de los negocios de su personaje. © IMAGO / Imagen Futura; ZDF / Fabio Lovino (fotomontaje)

Que un actor tenga que interpretar a una estrella de la ciencia sin ser un experto en el mismo campo no es nada nuevo y no puede ser discutido. El británico Benedict Cumberbatch (46) interpretó al matemático Alan Turing (†1954) en 2014 y su compatriota Eddie Redmayne (41) interpretó al astrofísico Stephen Hawking († 1954) en el mismo año. Sin embargo, hay señales de problemas, porque el director de “Der Schwarm” está enojado con Frank Schätzing. Fuentes utilizadas: vogue.de. luxatic.com