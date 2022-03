La prueba Öko-Test comprueba la pasta de tomate: hay ganadores de la prueba con descuentos

Prueba de pasta de tomate Öko-Test. El ganador de la prueba está disponible del oponente.

Importante: si desea mejorar un poco el plato, utilice con mayor frecuencia la famosa pasta de tomate. El portal de consumidores Öko-Test ya ha probado 20 productos y ha llegado a un resultado sorprendente y alarmante al mismo tiempo. Una de cada dos pastas de tomate está contaminada con toxinas de moho*.

Pasta de tomate en la prueba: muchos productos de marca son venenosos: el ganador de la prueba proviene del descuento

Irónicamente, muchos productos de marca cortan Prueba de pasta de tomate por Öko-Test Especialmente malo El ganador, por otro lado, viene del oponente. wa.informes*.

La pasta de tomate se utiliza a menudo como potenciador del sabor y el aroma. Sin embargo, en el futuro, los consumidores deberán prestar mucha atención al producto de su elección cuando compren en el estante.

Problema: ruidoso prueba ambiental Casi una de cada dos pasta de tomate está contaminada con toxinas de moho y pesticidas. Las toxinas que se encuentran en muchos productos son las toxinas de la garganta con hollín.

Pasta de tomate Öko-Test: uno de cada dos productos contiene toxinas de moho

Estos contienen altenorol y ácido tinoazónico. Según un estudio, las dos toxinas sospechosas tienen un efecto mutagénico e inhiben la producción de proteínas endógenas.

Actualmente no hay valor marginal en la producción de alimentos. La Comisión de la UE está planificando actualmente al menos puntos de referencia para las empresas. Por lo tanto, parece que los consumidores que no quieren hacer ellos mismos la pasta de tomate son casi impotentes. Pero: una mirada más cercana al producto puede ayudar.

Porque: No todos los 20 productos probados funcionaron mal. Cuatro productos orgánicos recibieron una calificación de “Muy bueno”. La Pasta de Tomate Básica, la Pasta de Tomate Campo Verde, la Pasta de Tomate Orgánica de Edeka y la Pasta de Tomate Heirler’s Eden de la tienda naturista no contienen sustancias nocivas. Además, ser barato no siempre tiene que ser algo malo.

Pasta de tomate Öko-Test. El resultado es aterrador. © Öko-Test

Pruebas de pasta de tomate Öko-Test: el producto del oponente es el ganador de la prueba

Acudir a Netto, Aldi o Rewe también es útil a la hora de comprar pasta de tomate. Pasta de tomate cucina, ¡sí! La pasta de tomate y la pasta de tomate Mondo Italiano surgieron como ganadores de la prueba, y también recibieron una puntuación de “muy buena”.

Todos los productos mencionados se pueden comprar sin dudarlo. Si desea ahorrar, puede buscar pasta de tomate en el soporte. Esto sólo cuesta 59 céntimos por 200 mililitros, mientras que los productos orgánicos a menudo superan la marca de un euro (más Reseñas*en RUHR24).

Öko-Test: Manténgase alejado de la pasta de tomate – el perdedor en la prueba

Por otro lado, los consumidores deben mantenerse alejados de la pasta de tomate Natrah, la pasta de tomate orgánica DM y la pasta de tomate orgánica Ener de Rossmann. Los tres productos se terminaron con una calificación “deficiente”, especialmente porque la proporción de toxinas de moho que se encontraron superó varias veces los valores de referencia planificados. No se encontraron pesticidas. todos Puede leer sobre los ganadores de la prueba de pasta de tomate aquí (artículo pagado).

