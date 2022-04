La prueba rápida de corona es solo ligeramente positiva: ¿qué debo hacer?

La línea T solo se puede reconocer muy fácilmente. ¿Qué significa? Foto: Lucas Pablo





¿Qué significa una prueba de corona en forma de T muy débil? ¿El resultado sigue siendo positivo?

La interpretación de los resultados de las pruebas rápidas no siempre es sencilla. Porque a veces la prueba no hace lo que debería. Por ejemplo, la línea T puede verse muy tenue. Sin embargo, dado que es el principal indicador para determinar si una prueba es positiva, es comprensible que tal resultado cause confusión. Las instrucciones de las pruebas rápidas tampoco dicen nada sobre este escenario. Allí, las rayas suelen aparecer de color rojo brillante.

Solo una línea tenue en una autoevaluación: ¿Qué debo hacer?

La mayoría de los usuarios interpretan inicialmente la débil línea T como una carga viral baja. Sin embargo, las pruebas rápidas no están diseñadas para mostrar gradientes en la concentración del virus. Es decir, solo pueden dar una respuesta simple de sí o no con respecto a la carga del excitador. Entonces, si la prueba es positiva o negativa. Por esta razón, una línea T tenue también significa un resultado positivo.

No se sabe por qué la fuente no se muestra a todo color. Pero incluso si una línea T tenue significa una carga viral más baja, aún habrá suficientes patógenos para que la prueba sea exitosa. Esto significa que se debe suponer que esta persona puede secretar suficientes virus para infectar a otros.

Sin embargo, el resultado de la prueba solo es válido si se muestra dentro del período de tiempo especificado por el fabricante. El tiempo de espera para la mayoría de las pruebas oscila entre 15 y 30 minutos. Si la línea T aparece después de este tiempo, la prueba se considera inválida y debe repetirse.







Conclusión

En lenguaje sencillo, esto significa: si aparecen dos líneas en una prueba rápida dentro del período de espera especificado por el fabricante, esto puede considerarse positivo, sin importar cuán fuerte aparezca la línea T. En caso de duda, debe volver a realizar la prueba o realizar una PCR. prueba para la aclaración final.