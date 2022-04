Los parásitos son organismos ecológicamente indispensables.

Hr es y sigue siendo el parásito eterno, un parásito que se propaga cada vez más como un bacilo nocivo”, dice el Mein Kampf de Hitler sobre la expectativa de los judíos de su propia aniquilación. Este crimen contra la humanidad está estrechamente relacionado con la larga historia de la parásito Un término antiguo formado igualmente por el descontento científico y social y todavía tiene que usarlo para estigmatizar a las personas.

Eso podría cambiar ahora que los parásitos biológicos son cada vez más reconocidos como ambientalmente indispensables y merecedores de protección. Suponiendo que el parásito biológico logre salvar nuestro honor, ¿desaparecerá también la imagen del enemigo global del “parásito social”? ¿O las luchas políticas y sociales necesitan la metáfora global de todos los propósitos del libre explotador?

El origen del término parásito se encuentra en la antigua Grecia, donde en las fiestas del templo se comía el parásito en la mesa de los sacerdotes: una cabeza negra. “No tenía connotaciones negativas, pero estaba cargado en un contexto religioso”, dice Andreas Moslev, quien investiga, entre otras cosas, el cambio en la imagen del parásito en la Universidad de East Anglia.

Pero en la antigua Roma, el parásito latino ahora ha mutado de una especie de título de trabajo a un personaje pseudo-cómico. Este se considera el primer término parasitario: incluye defectos de personalidad. “Hizo cositas sucias a sus amos”, explica Moslev. “Molesto y extraño, pero nadie pensó que estas tiras cómicas deberían eliminarse. Una patada en el trasero o una defensa habría sido suficiente”.

Parasite como personaje de comedia adulador

Solo con el advenimiento de las ciencias de la vida de hoy en día a partir del siglo XVIII, la discusión sobre el parásito se convirtió en una cuestión de existencia. En este momento, el orden de los asuntos queridos por Dios parecía estar amenazado. Según la visión predominante, la vida era jerárquica y progresista, es decir, más compleja.

Los parásitos, con sus físicos a menudo muy simplificados, se consideraban un paso atrás en la evolución y un peligro para la estructura de la naturaleza. El resultado fue claro: había que combatir por todos los medios a los parásitos “degenerados”, que viven del fruto del trabajo ajeno.

La reducción es solo una adaptación: los gusanos intestinales, por ejemplo, no necesitan piernas, escudos o una cabeza real porque no tienen que caminar, defenderse o pensar en pensamientos profundos. Sin embargo, no puede haber dudas, la descarga gratuita es engorrosa.

De hecho, la gran mayoría de los parásitos quedan en el camino porque se comen solos, no encuentran un huésped adecuado o son descompuestos por las defensas del organismo. Como todos los seres vivos, los parásitos luchan por sobrevivir y reproducirse. Pero es el único que se mide por todas las nociones morales humanas, ya menudo se lo describe como engañoso y astuto.