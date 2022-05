La puerta a Marte: imágenes de itinerantes curiosos y perseverantes – Wikipedia

puerta seguro! ¡En Marte! ¿La entrada a la cámara funeraria? ¿Un refugio donde los hombres verdes de los hombres azules? ¿Almacén de alimentos marcianos? Oh no, siempre es lo mismo: el del rover Curiosidad La imagen capturada que actualmente circula en línea, por supuesto, no muestra ninguna evidencia de vida en Marte, ni siquiera una instalación secreta del Pentágono. Pero sólo una grieta natural en la roca, de unos 30 x 40 cm de tamaño, del tamaño de la puerta de un perro, Según lo anunciado por la NASA.

Esta no es la primera vez que una interpretación honesta de una imagen inquietante de Marte ha sido un poco decepcionante. Ya en 2014 se hizo cargo Curiosidad Un destello brillante al pie de una cordillera. ¿Podría ser una luz LED estroboscópica para Marte o una fogata?

Abrir la vista de detalle Parpadeando desde lejos: una toma de “Curiosity”. (Foto: NASa/JPL-Caltech)

De hecho, la luz se convirtió en una ilusión óptica, debido a los rayos cósmicosComo explicó el empleado de la NASA Doug Ellison en Twitter: No había luz visible en la imagen de la segunda cámara del rover, que fue capturada exactamente en el mismo momento.

Recién en febrero de este año fue otro CuriosidadSe ha dado a conocer la imagen que parece mostrar la flor de Marte.

Abrir la vista de detalle La “Venus” que registró Curiosity el 24 de febrero mide menos de dos centímetros de largo. (Imagen: NASA)

No era, por supuesto, un cuerpo formado por la acción de los minerales en el agua hace mucho tiempo.

Los humoristas también suelen proporcionar material para imágenes de Marte. Por ejemplo, cuando una imagen parece mostrar un pequeño destornillador tirado (de hecho, es solo una piedra).

También hay fotos que a primera vista parecen mostrar rastros de vida extraterrestre, lo que resulta ser una tontería, pero la explicación real también es interesante. Así era cuando era Vehículo de reconocimiento de Marte Mientras daba la vuelta al planeta en la región de Athabasca Valles, tomé fotografías de patrones en espiral que a primera vista parecen obras de arte o fósiles.

Abrir la vista de detalle Patrones espirales en Cerberus Palos en Marte. (Foto: NASA/JPL/Universidad de Arizona)

De hecho, las espirales publicadas en 2012, de hasta 30 metros de ancho, Según algunos estudiosos Es el resultado de un mecanismo particular de flujo de lava: cuando la lava fluye una al lado de la otra en diferentes direcciones, puede girar en espiral y dejar patrones en espiral, algo similar que se conoce en el fondo del mar en la Tierra. Otros expertos creen que las estructuras son muy similares a las huellas de hielo que alguna vez existieron.

Luego están esas imágenes que son difíciles de explicar por mecanismos naturales. Sobre los registrados por el rover perserverancia En febrero aparece un cilindro tirado por ahí.

Abrir la vista de detalle Un cilindro sobre el polvo de Marte tomado el 16 de febrero. (Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU)

¿Seguramente esto debería ser evidencia de vida inteligente? Sea cual sea el método que tome. El cilindro es parte del equipo de perforación de perserveranciaViene de la tierra.