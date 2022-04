La relación padre-hijo: por qué nuestros padres nos molestan tan rápido

16/04/2022 a las 20:44



Los padres siguen siendo padres, y los niños siempre siguen siendo niños. Aquí es exactamente donde existe un alto potencial de conflicto cuando los hijos adultos visitan a sus padres en Semana Santa.

Julia está molesta por las bromas de su padre. Félix está molesto porque su madre habla sin punto ni coma y no le deja pronunciar palabra. También me gusta salirme de mi piel cuando mi papá quiere explicarme las características especiales del automóvil familiar en las pruebas antes de que pueda ponerme al volante. En Semana Santa, sus hijos mayores visitan a muchos padres. Muchas veces, al menos para mí, la tensión ya está de camino a casa, y sé muy bien qué discusiones, molestias o conflictos me esperan en casa. Pero, ¿por qué nuestros padres nos ponen tan nerviosos?

Cualquiera que vaya a la casa de sus padres con el estómago revuelto no está bien preparado para la visita, dice Konstanz Bossmayer, psicólogo de la comunicación en Hamburgo. “Los niños adultos se ponen nerviosos rápidamente porque se mantienen sobrios y esperan que sus padres los traten como niños otra vez”. Si el pensamiento ya está en tu mente: “Las visitas definitivamente van a ser muy malas otra vez porque mi mamá definitivamente va a volver a hablar sobre mi nuevo novio”, no es de extrañar que llamar rápidamente se vuelva incómodo.

volver a la pubertad



Una explicación para esta reacción se puede encontrar en la psicología de la comunicación: se supone que todos llevamos dentro diferentes partes, también llamadas miembros internos del equipo. “Por ejemplo, un miembro del equipo ha evolucionado durante la pubertad para luchar por su autonomía y distanciarse de los padres sobreprotectores. Si la madre hace el comentario aterrador, ese miembro interno del equipo puede regresar y concentrarse en el escenario”. Y entonces esta persona reacciona como un adulto o un adulto de la misma manera que habría reaccionado hace diez o veinte años.

El motivo: “Le dejamos la varita a esta parte interna y no nos damos cuenta en el momento que ya somos adultos. Como Jefe: En nuestro equipo interno, llamado Jefe en Psicología de la Comunicación, podemos asumir un rol superior. A partir de esto actitud superior, podemos tomar buenas decisiones sobre cualquier miembro En el equipo es mejor enviarlo al escenario”.

El niño interior reacciona a la mucosidad



Pero no es fácil no dejarse robar los nervios por un comentario u otro: ya sea la emoción por una chaqueta demasiado fina, la insistencia en el tercer trozo de tarta o la limpieza indeseada de los zapatos. Probablemente todos puedan recordar una situación así con sus padres.

Por ejemplo, puedo asegurarme de que mi papá me explique cómo usar el microondas o me critique por no picar las verduras correctamente cada vez que vaya a la cocina. Solo una voz de mi padre inmediatamente me molesta y respondo groseramente. No es de extrañar, explica Konstanz Bussmayr: “Si te tratas a ti mismo como un niño de cinco años, el pequeño toma el control, actuando de manera desafiante o grosera”. Por eso a veces no nos reconocemos en las celebraciones familiares, añade Bossmayer.

Volviendo al viejo ejemplo



Este regreso a la familia no está exento de ella. Al visitar a los padres, a menudo surgen las mismas discusiones y conflictos una y otra vez. Los padres y los niños se cuelan en viejos roles, pero los hijos adultos definitivamente no quieren volver a sus viejos roles de la infancia y la edad adulta. “Los padres saltan sobre las partes viejas que no les permiten darse cuenta de que sus hijos están desactualizados hace mucho tiempo”. Según la psicóloga, esto a menudo no tiene malas intenciones, sino que a menudo resulta de un motivo amoroso y bien intencionado.

Pero incluso los consejos bien intencionados de los padres pueden dar lugar a peleas. Pero si viniera de amigos, no sería un problema en absoluto: “Si un amigo nos dice exactamente lo mismo que nuestros padres, podemos tomárnoslo con calma porque nos encontramos a la altura de los ojos”. En el caso de los padres, en cambio, surge un conflicto que aparentemente gira en torno al contenido de lo dicho. Pero reaccionamos al mensaje a nivel de relación: ‘¡Sé lo que te conviene! “Pero ya no queremos que nos traten como niños”, explica el psiquiatra. ¿Quién, siendo una hija de 32 años, quiere escuchar que las zapatillas no son apropiadas cuando llueve? ¿O, como un hombre de 50 años, decirles cuándo volverás de reunirte con viejos amigos de la escuela?

El hecho de que padres e hijos regresen rápidamente a sus roles establecidos es como una reacción, dice Konstanz Bosmayer. El comportamiento abusivo por parte de los padres hace que los hijos adultos luchen repetidamente por su independencia. Pero si no quiere enojarse de inmediato por un comentario sobre la ropa, la décima explicación de los trabajos de microondas o chistes de padres no tan divertidos, puede decirle a un miembro del equipo que podría reaccionar enojado, enojado o grosero. Quita el cetro de tu mano.

La serenidad puede reducir el conflicto



“En lugar de dejar que un niño interior se apodere de inmediato de la etapa interior, puede ayudarte tomarte un momento para pensar y pensar qué parte de nosotros debería estar interactuando, qué parte de nosotros está enojada, tranquila o alegre”. Puede ayudarte primero a cambiar de posición y exhalar. Posible respuesta: “Mamá, que así sea. Ya tengo 32 años, ya sé lo que me conviene”. Cualquiera que se comporte con la confianza de sus padres ayuda a darse cuenta de que su contraparte ha crecido hace mucho tiempo. “Quien no vuelve a los viejos patrones puede rediseñar la relación con sus padres”, explica la psicóloga.

Otra forma, por supuesto, también podría ser entrar en conflicto cuando los hijos adultos no quieren tolerar cierto comportamiento de sus padres, dice Konstanz Bosmayr. “Lo importante es que no permitimos que nuestros miembros infantiles del equipo suban al escenario. Cuando actuamos desde una posición de líder, podemos decidir conscientemente cómo queremos reaccionar”. Muy seguro de sí mismo, seguro de sí mismo, grande, quizás incluso cariñoso en contacto con los padres, dice el psicólogo.