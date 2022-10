La resolución no nativa cambia de ventana en un proceso multipantalla | Comunidad de hardware para amantes de los juegos de PC

Hola querida comunidad,

Dado que solo me pone nervioso y siempre he tenido un problema con Windows, pensé en preguntar si alguien tenía una solución para mí en la forma de configurar un controlador o un complemento.

A continuación, se trata de mostrar una resolución de pantalla no nativa y sus ventanas móviles asociadas en otras pantallas.

Esto significa en lenguaje sencillo: tengo 3 pantallas. 2x 1920×1080 y mi pantalla de inicio es 3440×1440. Todo es genial en el funcionamiento normal de Windows y también cuando se ejecuta en resolución original. Pero si comienza ahora e intenta establecer una resolución no nativa, por ejemplo, 2580 x 1080 en la pantalla principal (nota: no 2560 x 1080, ya que el formato de imagen es 43:18), esta resolución también se reconoce correctamente en los juegos y el la imagen es un poco borrosa.

Esto no es de lo que estoy hablando. Se trata del comportamiento correcto del monitor. El de la izquierda todavía está dimensionando como debería. Por otro lado, el de la derecha mueve todas las ventanas del borde izquierdo de la pantalla al centro de la pantalla. Las ventanas que estaban en el borde derecho de la pantalla fuera del área visible de la pantalla también se empujan hacia la derecha fuera de la pantalla. Pero tan pronto como vuelvo del juego al escritorio, todo vuelve a estar bien.

Hasta ahora he asumido que Windows es simplemente estúpido.

Sin embargo, mientras tanto, ya no quiero estar satisfecho con esto y estoy buscando una solución. Ya jugué con las propiedades de escalado del controlador de Nvidia, pero eso no funcionó. Si un juego ofrece, por ejemplo, una escala de resolución interna que estableces en 80%, por ejemplo, nada cambiará cuando las pantallas se detengan. Desafortunadamente, no todos los juegos tienen una consola de este tipo.

Espero que tengas una solución para mí. Mis monitores están actualmente configurados de la siguiente manera: