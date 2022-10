Core i9-13900KF detectado a menos de 6,0 GHz y Ryzen 7 5800X3D a 5,5 GHz

Si desea obtener más rendimiento de su sistema en particular, puede intentar hacer overclocking en la mayoría de los procesadores. Sin embargo, ahora han aparecido en la web dos resultados de overclocking para procesadores donde el overclocking no debería ser posible (todavía): una entrada en Hwbot enumera un procesador Core i9-13900KF overclockeado, aunque esto aún no se ha publicado. Por otro lado, en CPU-Z puedes encontrar un Ryzen 7 5800X3D overclockeado, aunque en realidad no admite overclocking en absoluto.

resultados extraordinarios

decir Introduzca Intel Core i9-13900KF Habla de un reloj de núcleo completo de 5,668 GHz y un reloj máximo de 5,974 GHz, que el procesador acaba de fallar a 6,0 GHz a pesar de un voltaje de 1,55 a 1,57 voltios. Se afirma que estos resultados se lograron a una temperatura de carga de 68°C con un sistema de enfriamiento de agua a presión no especificado. Se dice que el procesador alcanzó los 2.333 puntos en el Cinebench R23.

No está claro en qué medida los resultados de overclocking son especialmente para el Core i9-13900KF debido a la falta de detalles oficiales sobre el procesador. La generación actual de Alder Lake ya se entrega a una velocidad de reloj de 5,5 GHz, por lo que el overclocking en el rango de 6,0 GHz para Raptor Lake puede no ser inusual. La placa base utilizada es al menos sorprendente: está overclockeada en el Asus ROG Strix B660-F Gaming WiFi, mientras que los experimentos OC generalmente se realizan en placas base con el chipset Z.

Por otro lado, en se puede categorizar un poco mejor Incluido en la base de datos de CPU-Z. Puntuación Ryzen 7 5800X3D OC. Según la entrada publicada allí, el Ryzen 7 5800X3D estaba alimentado por un multiplicador de 55, que el procesador lo colocó justo por debajo de los 5,5 GHz. En comparación con el reloj normal de 4,5 GHz, esto sería un salto significativo, lo cual es inusual debido a la ubicación especial del Ryzen 7 5800X3D: AMD ya cerró el multiplicador del procesador.

No está claro cómo era posible hacer overclocking del procesador usando el multiplicador. La placa base utilizada, Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero, y UEFI desde al menos abril no sugieren usar nuevo hardware o software. La entrada puede ser falsa. Sin embargo, también puede ser posible, por ejemplo, tener un UEFI modificado manualmente donde aún se almacena el número de identificación antiguo.

