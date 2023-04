La sonda Esa “Juice” vuela a las lunas heladas de Júpiter: lo que necesita saber sobre la misión

Página principal saber

de: pancarta tania

está dividido

La sonda espacial GOS de la Agencia Espacial Europea se embarca en un viaje de 600 millones de kilómetros hacia Júpiter y sus lunas heladas.

Kourou – Es jueves (13 de abril): La misión planetaria más compleja de la Agencia Espacial Europea (ESA) se lanzará desde el puerto espacial europeo en Kourou, Guayana Francesa. La nave espacial GOES, que pesaba seis toneladas cuando se lanzó, volará a Júpiter y sus lunas heladas Europa, Ganímedes y Calisto. La misión costó alrededor de 1.600 millones de euros, y “Juice” (“Jupiter Icy Moons Explorer”) lo representa.

especialmente Las lunas heladas del gigante gaseoso Júpiter a la vista desde la misión “Juice”. Se sospecha que albergan océanos debajo de sus caparazones helados, un hecho que los hace particularmente interesantes para investigar. ¿Podría tal entorno acomodar la vida? Esa es una pregunta que la misión de la Agencia Espacial Europea pretende responder. Aunque no está directamente relacionado con encontrar vida, la sonda Esa no está adecuadamente equipada para esto. Más bien, se trata de si la vida también es posible en regiones del espacio donde el agua líquida no puede existir en la superficie de un cuerpo celeste.

La nave espacial Juice de la Agencia Espacial Europea vuela a Júpiter y sus lunas heladas

Pero antes de que eso suceda, la sonda espacial tendrá que recorrer un largo camino: el viaje “Goose” tiene una longitud de 600 millones de kilómetros, y está previsto que llegue a Júpiter en más de ocho años. Antes de que eso suceda, la sonda “Juice” todavía tiene que superar todo tipo de obstáculos, comenzando con el lanzamiento.

Descarga de la sonda “Juice” en el Puerto Espacial Europeo de la Guayana Francesa © dpa / ESA-CNES-Arianespace / Optique video du CSG / S. Martin

La sonda espacial será lanzada el 13 de abril a las 14:15 horas por un cohete “Ariane 5” desde el cosmódromo de Kourou. Este será el último lanzamiento de Ariane 5, el sucesor de Ariane 6, cuyo debut está previsto para otoño. Dado que la ventana de lanzamiento del 13 de abril de Juice es tan pequeña, el más mínimo retraso podría retrasar el lanzamiento día a día.

El lanzamiento de Juice está programado para el 13 de abril.

El cohete está programado para ser lanzado por la nave espacial “Goss” el 13 de abril. Es retransmitido en directo por Internet por EsaTV. Los hitos importantes son los siguientes:

La nave espacial de jugo se separa de la etapa superior del cohete. Tan pronto como sea posible para recibir una señal del jugo El despliegue de los paneles solares debería haberse completado. Fuente: Esa

Hasta que la nave espacial se movió en 2031 en órbita alrededor del planeta. Júpiter Swinging, ella tiene un programa completo. Entre otras cosas, sobrevuela la Tierra tres veces (2024, 2026 y 2029) para ganar impulso para el largo viaje. También vuela una vez sobre Venus (2025).

Próximamente el gigante gaseoso Júpiter recibirá visitantes: está previsto que lo visite la sonda espacial “Juice” de Esa y tres de sus lunas. (foto de archivo) © D. Peach / Equipo Chilescope / ESA / dpa

Desde julio de 2031 hasta noviembre de 2034, la sonda espacial “Juice” está programada para orbitar Júpiter y volar por las tres lunas Ganímedes, Calisto y Europa un total de 35 veces. En diciembre de 2034, la misión europea está programada para entrar en órbita alrededor de la luna más grande de Júpiter, Ganímedes, y orbitarla hasta septiembre de 2035. Al final de la misión, está prevista la caída de Ganímedes: Si no se determina que es incompatible con este plan. (factura impaga)