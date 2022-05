La sonda espacial interestelar de la NASA: los datos de la Voyager 1 son desconcertantes

La Voyager 1, la sonda más lejana de la historia, está enviando datos que no coinciden con lo que sucede a bordo. La NASA anunció esto y confirmó que el equipo de ingeniería está tratando de averiguar el motivo de este desconcertante comportamiento. La sonda, que vuela en el espacio interestelar, funciona normalmente y ejecuta correctamente los comandos de la Tierra, pero los datos de la computadora de a bordo (el “sistema de articulación de control y actitud”) responsable de la alineación y el control orbital eran incorrectos. El equipo se enfrenta a un rompecabezas. Dada la edad y la distancia de la sonda, se esperaría un comportamiento tan desconcertante, ya que es la primera en viajar en el espacio interestelar con una fuerte radiación.

Voyager envía datos incorrectos pero funciona

Entre otras cosas, el sistema AACS es responsable de alinear con precisión la gran antena de la Voyager 1 para que la sonda pueda comunicarse con la Tierra. Todo indica que el sistema sigue haciendo este trabajo, pero los datos de telemetría recibidos en tierra no son válidos, El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA escribe. La sonda se controla desde allí. A veces parece como si los datos se generaran aleatoriamente o como si indicaran un estado en el que la computadora no podría estar. A pesar de estos errores, la anomalía no hizo que la Voyager 1 entrara automáticamente en modo de suspensión para proteger el dispositivo y dar tiempo al equipo en la Tierra para diagnosticar. Además, la señal recibida no se ha debilitado, por lo que la antena permanece correctamente alineada.

La NASA ahora continuará monitoreando de cerca cómo se desarrollan los datos para averiguar, entre otras cosas, si el error se origina directamente en AACS o en un sistema involucrado en la producción o transmisión de datos. Mientras la anomalía no se entienda mejor, no es posible determinar si y por cuánto tiempo puede afectar el tiempo que la sonda puede continuar recopilando y enviando datos a la Tierra. También es posible que la causa no se encuentre en absoluto y tenga que aceptarla. De lo contrario, se pueden visualizar actualizaciones de software o cambios en el hardware de respaldo.

Voyager se lanzó en 1977

La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 y está a más de 23 mil millones de kilómetros de nosotros, casi 156 veces más lejos de la Tierra que del Sol. En su camino, ganó impulso en Júpiter y Saturno y desde entonces ha salido del sistema solar a casi 17 kilómetros por segundo. Las señales de la Tierra ahora tardan más de 21 horas en llegar a la sonda. En 2012, la Voyager 1 alcanzó el espacio interestelar, y su sonda hermana, la Voyager 2, completó la hazaña a finales de 2018. En 2017, la Voyager 1 encendió sus motores por primera vez en 37 años para alinear su propia antena de forma más exacta con la Tierra. . Solo en el último año, la sonda demostró que todavía está haciendo una investigación valiosa.

