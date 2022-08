La sonda espacial “Voyager 1” envía misteriosas señales desde el espacio

a: pancarta tania

dividir, rasgar

La sonda espacial Voyager 1 es un misterio para los investigadores de la NASA. ¿Qué está pasando con la legendaria sonda en el espacio interestelar?

Washington, DC – Nave espacial Voyager de la NASA NASA Ella es legendaria. Las dos sondas se lanzaron en rápida sucesión en el verano de 1977 para explorar el sistema planetario exterior. Ambas sondas se encuentran entre los mayores éxitos de la NASA, porque hacen algo increíble: todavía envían datos a la Tierra con regularidad, casi 45 años después de su lanzamiento. “Voyager 1” y “Voyager 2” hace mucho tiempo Deja el campo de influencia del sol. Y el Entró en el espacio interestelarLa “Voyager 1” se encuentra actualmente a una distancia inimaginable de 23.300 millones de km de la Tierra; a modo de comparación: la distancia entre la Tierra y el Sol es de unos 150 millones de km.

Pero recientemente, el equipo de la NASA que supervisa la misión Voyager se ha preocupado por el envejecimiento de la nave espacial Voyager 1. Mientras trabaja normalmente, lleve a cabo los comandos desde el suelo y Recopila datos científicos y los envía de vuelta a la Tierra., los datos del instrumento AACS (Expression and Attitude Control System) no coinciden con lo que sucede a bordo. Los ingenieros del equipo de la Voyager están desconcertados.

Sonda espacial Voyager 1 de la NASA: los investigadores enfrentan un gran misterio

El sistema AACS controla la orientación de la nave espacial de 45 años en el espacio. Esto incluye, entre otras cosas, alinear la antena Voyager 1 de alta ganancia con precisión con la Tierra para que la sonda espacial pueda enviar datos “a casa”. Según la NASA, todo indica que el sistema está funcionando: la “Voyager 1” envía datos a la Tierra, pero los datos de telemetría del instrumento son claramente incorrectos. Algunos de los datos parecerían “generados aleatoriamente”, otros no mostrarían el estado “podría ser AACS”. NASA en un comunicado.

Hasta el momento, la nave espacial no ha enviado ningún mensaje de error, la Voyager 1 no ha entrado en modo seguro y la señal que envía de regreso a la Tierra no se ha debilitado. Esto muestra que la antena todavía está en la orientación correcta con respecto a la Tierra, explica la NASA. “Un misterio como este es perfectamente normal en este punto de la misión Voyager”, dice Susan Dodd, gerente de proyecto de la sonda Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en Pasadena. Mucho más allá de lo que esperaban los planificadores de la misión”.

Las legendarias sondas espaciales “Voyager” de la NASA se encuentran en el espacio interestelar

Dodd también sugiere que el entorno de la nave espacial también podría desempeñar un papel en el rompecabezas actual. “Estamos en el espacio interestelar, un entorno altamente radiactivo donde ninguna nave espacial ha volado antes. Por lo tanto, existen grandes desafíos para el equipo de ingeniería”.Si el equipo no encuentra la causa de esta anomalía, intentará adaptarse a ella , subraya Dodd. “Creo que si hay una manera de resolver este problema con AACS, nuestro equipo la encontrará”. El error se puede solucionar mediante cambios de software o el uso de un sistema de hardware redundante en la nave espacial.

Ilustración: la nave espacial Voyager de la NASA en el espacio. © dpa / Juan. Howard/NASA/JPL

No sería la primera vez que el equipo que apoya a la nave espacial Voyager tiene que activar el hardware de respaldo. En 2017, Team Voyager 1 comenzó a operar los motores de reserva después de que los motores principales mostraran signos de deterioro. Estos motores funcionaron, aunque no se habían utilizado durante 37 años antes.

La sonda espacial Voyager 1 de la NASA: proporcionando energía para instrumentos científicos

La gemela de la Voyager 1, la sonda espacial Voyager 2, se encuentra actualmente a 19.500 millones de kilómetros de la Tierra y, según la NASA, funciona correctamente. Mientras tanto, muchos subsistemas y calentadores en ambas naves espaciales se apagaron para conservar energía para los instrumentos científicos. Y la NASA confirmó en un comunicado hasta el momento que no se ha apagado ningún instrumento científico. El equipo Voyager está tratando de mantener dos naves espaciales en funcionamiento hasta 2025.

Mira en las profundidades del universo: así es como el Hubble ve el universo Ver galería

Mientras el personal técnico del equipo Voyager intenta resolver el misterio que rodea a la sonda espacial Voyager 1, los investigadores del equipo se ocupan de los datos científicos que las dos sondas espaciales envían a la Tierra desde el espacio interestelar. Esto requiere mucha paciencia: actualmente los datos de la Voyager 1 tardan 20 horas y 33 minutos en llegar a la Tierra debido a la gran distancia. Entonces, cuando los investigadores envían un comando a la nave espacial, se tarda aproximadamente dos días en obtener una respuesta de la Voyager 1, pero el equipo está acostumbrado a trabajar con demoras de tiempo tan grandes. Y vale la pena: como beneficio adicional, reciben una gran cantidad de datos del espacio interestelar, una región desde la cual nunca se transmitieron datos antes de la Voyager. (Tania Bandera)