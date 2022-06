La tasa de infección por corona en Berlín en 199.2

a bz/d b a

Según el Instituto Robert Koch (RKI), la tasa de infección de siete días en Berlín fue de 199,2 el sábado.

Esto muestra números del tablero de RKI desde temprano en la mañana. Hace un mes, el valor, que indica el número de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, era de 457,8. A nivel nacional, se adjudicó 207,3 el sábado.

Sin embargo, la infección no proporciona una imagen completa del estado de la infección. Los expertos han estado planteando la hipótesis durante algún tiempo de que habrá una gran cantidad de casos no registrados por el RKI, principalmente porque no todas las personas infectadas se han realizado pruebas de PCR. Solo las pruebas de PCR positivas se cuentan en las estadísticas. Además, los problemas de registro tardío o transmisión pueden distorsionar los valores diarios individuales.

Según el RKI, se informaron 1.068 nuevas infecciones en Berlín en un día. El número total de casos registrados ha aumentado a más de 1.054.677 desde que comenzó la pandemia en la primavera de 2020.

Se reportó otra muerte. Según cifras oficiales, se han producido 4.618 muertes en Berlín desde el comienzo de la epidemia auraInfecciones.