¿La UE acaba de detener los coches eléctricos alemanes?

Los aranceles punitivos que la Unión Europea pretende imponer a China preocupan a la industria automovilística alemana. La Unión Europea había anunciado que impondría aranceles punitivos superpuestos a los automóviles eléctricos importados a Europa desde China. Se espera que China tome represalias. Un centro de investigación chino cercano al Estado ya ha propuesto la idea de imponer derechos de aduana a los automóviles con motor de combustión de más de 2,5 litros de cilindrada. Esta acción afectará directamente a los fabricantes premium. Aún no está claro si los aranceles pueden evitarse mediante negociaciones.

En cualquier caso, la situación es grave: “Evaluamos el riesgo de un conflicto comercial y una creciente espiral de escalada como un escenario amenazador, por lo que ahora las dos partes deben acercarse y aprovechar la oportunidad del diálogo para evitar aranceles en el negociaciones”. “Nuestra principal preocupación es no entrar en una espiral de escalada”, afirma al Berliner Zeitung Caroline Kampermann, responsable de política económica, comercio exterior, PYME y fiscal de la Asociación Alemana de Fabricantes de Automóviles (VDA). diálogo con China para superar los desafíos existentes”.

Kamperman ve un contexto más amplio: “Hay que darse cuenta de que las contramedidas podrían afectar no solo a la industria automotriz, sino también a otros sectores económicos y, en última instancia, a toda la transición hacia la transición energética, como el suministro de materias primas. Necesitamos que China resuelva la situación. desafíos globales”. Como la protección del clima”. En este sentido, la VDA espera “que el Gobierno federal, especialmente en vista de los próximos viajes de los Ministros de Economía y Transportes, también trabaje en colaboración con China para encontrar soluciones”.

Para el experto de la VDA, es importante que algo cambie en Europa: “La Comisión también debe aportar su granito de arena y mejorar las condiciones del marco estructural en Europa. Se trata de cuestiones de localización como el exceso de regulación, la burocracia, la lentitud de los procedimientos, etc. Las empresas, especialmente las PYME, ya están sufriendo las obligaciones de información y de presentación de informes. Es necesario concluir rápidamente más acuerdos comerciales y asociaciones en el sector de la energía y las materias primas. Una cosa es segura: los aranceles no crean condiciones competitivas ni una estrategia industrial activa. .

La pregunta crucial para los compradores de automóviles eléctricos probablemente sea si las tarifas punitivas conducirán a precios más altos. Tesla ya ha anunciado que aumentará los precios de todos modos a partir de julio. “El debate sobre tarifas adicionales contribuye a una nueva incertidumbre entre los consumidores y no contribuye a mejorar la planificación de la seguridad en el ámbito de la movilidad eléctrica para la industria y los consumidores”, afirma Kamperman.

En cuanto a Jacob Gunter, experto del Instituto Mercator de Estudios Chinos (MERICS), parece relativamente tranquilo. Gunther no cree que los fabricantes de automóviles sean castigados inmediatamente. Guenther dijo en una conferencia de prensa que China no debería “apuntar a los principales fabricantes de automóviles europeos que invierten mucho en China, crean empleos, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento”. Tampoco deberían verse afectados la maquinaria, los productos industriales de alta calidad, los productos químicos o la tecnología médica: Beijing no impondrá aranceles a los productos de la UE que todavía necesita. Sin embargo, los productos agrícolas, alimentarios y de bebidas de la UE de los que los consumidores chinos pueden prescindir o que los propios productores chinos producen en cantidades suficientes, como la carne de cerdo, podrían ser el objetivo. Se podrían dirigir medidas más amplias contra Francia. Además de los productos agrícolas, en este caso se verán afectados el coñac francés y la industria aeronáutica con Airbus.

El problema para los fabricantes de automóviles alemanes es que actualmente no existe un nivel institucional en el que la UE y China puedan negociar cuestiones comerciales bilateralmente. A finales de 2020, la Unión Europea y China acordaron un acuerdo integral de inversiones después de siete años de negociaciones. En este acuerdo, China se comprometió “a garantizar un trato justo a las empresas de la UE para que puedan competir en China en mejores condiciones competitivas”, como explica el Ministerio de Asuntos Económicos de Austria. Sin embargo, el proceso de ratificación fue suspendido “debido a las sanciones de la UE resultantes de las acciones chinas contra la minoría musulmana uigur en la provincia de Xinjiang y las posteriores contrasanciones chinas, incluso contra miembros del Parlamento Europeo”. Sin embargo, la industria automovilística alemana necesita un formato en el que puedan tener lugar las discusiones, como las que se dan entre Estados Unidos y la UE. Pero esa coordinación con China no está en el horizonte dada la creciente agitación geopolítica.