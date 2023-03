La última Copa del Mundo en Oslo: la campeona mundial récord Roseland pone fin a su carrera de biatlón

Estado: 14/03/2023 10:21

La campeona mundial de biatlón noruega Marte Olsbo Roseland puso fin a su carrera deportiva al término de la temporada.

El jugador de 32 años hizo el anuncio en una conferencia de prensa en Oslo el martes. La Copa del Mundo en casa en Holmenkollen este fin de semana será la última.

La decisión se debe a un año completo

El biatlón siempre estará en mi corazón. dijo Roesland. Anunciar su retiro es extraño y triste, pero también se siente increíblemente bien. “No puedo esperar para finalmente disfrutar de la vida”.

tienes tu decisión “No me encontré ayer” Ella le dijo a la emisora ​​noruega NRK: “He estado pensando en eso durante mucho tiempo y he estado lidiando con eso todo el año. Siento que es el momento adecuado”. Resumen de su carrera: “Estoy orgulloso de lo que he logrado. He logrado más de lo que jamás soñé”. dijo, visiblemente emocionada.

Grandes problemas con Corona

En la cuna del esquí nórdico, recibió el Balón de Oro de Cristal por ganar la Copa del Mundo el año pasado, pero contrajo el coronavirus en la fiesta posterior a la temporada.

Las consecuencias de la infección le causaron grandes problemas durante varios meses, y solo pudo comenzar la temporada después de un largo retraso. Sin embargo, estuvo en forma a tiempo para los Campeonatos del Mundo y ganó dos medallas de oro y una de bronce en Oberhof. Con la victoria de Noruega en el relevo mixto individual, Roseland se convirtió en el único campeón mundial récord. Previamente compartió el liderato con la alemana Magdalena Neuner en la categoría femenina.

23 medallas olímpicas y campeonatos mundiales

La tres veces campeona olímpica de Beijing es la cazadora de esquí más exitosa en el pasado reciente, y recientemente reemplazó a Magdalena Neuner como la mujer con más medallas de oro en peleas por el título en Turingia. Neuner ha ganado la medalla de oro un total de 12 veces.

En general, Roseland ha ganado siete medallas olímpicas y 17 del campeonato mundial. El talento excepcional está casado con Sverre Olsbu Röiseland, quien ha estado a cargo del equipo femenino alemán como entrenadora asistente desde el verano pasado.