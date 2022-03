¡La vacunación es obligatoria! ¡La lista! ¡Incidente!: Senador plantea temores de Corona | regional

Bremen – Los números están aumentando y las restricciones están disminuyendo. De acuerdo con la nueva Ley de Protección contra Infecciones, se aliviará en todo el país a partir del lunes y no se aplicarán casi todas las medidas.

Sin embargo, Bremen no participó. El Senado ha extendido las medidas de Corona hasta el 2 de abril. Lo que viene después – no está claro. En R2G, ya no hay una sola unidad en la epidemia, ¡y una está brotando ahora!

¡La Senadora Claudia Bernhard de Salud hace sonar la alarma francamente!

“Es solo cuestión de tiempo antes de que alcancemos un número récord de accidentes nuevamente (el valor fue de 1455 ayer, ed.). La tasa de hospitalización también ha aumentado recientemente. El riesgo de sobrecargar el sistema de salud no se ha evitado”, Bernard advierte

También critica la nueva ley federal: “Creo que, como resultado, no tenemos suficientes herramientas. Sería necesario tener al menos una máscara adentro. Una máscara sigue siendo la mejor manera de protegerse”.

El decreto federal solo requiere el uso de máscaras en el transporte público o en los hospitales, y los estados federales solo pueden decidir otras reglas en caso de una “determinada situación epidemiológica”. Debe ser especificado por la ciudadanía.

El Senado quiere discutir los próximos pasos mañana. Por supuesto, también se relaciona con un compromiso general con la vacunación. El alcalde Bovenshult habló recientemente a su favor.

Bernard no entiende mucho de esto: “Todavía lo veo de manera crítica. Cuando las personas entienden por qué se vacunan mucho mejor que cuando es obligatorio”.