Cáncer: los científicos hablan de un gran avance: los pacientes están libres de cáncer gracias a un medicamento ‘vivo’

Después del innovador tratamiento contra el cáncer, los pacientes han estado libres de cáncer durante diez años. El tratamiento también se utiliza en Alemania.

Pensilvania – El cáncer sigue siendo una enfermedad que mata a muchas personas. Los investigadores están trabajando en tratamientos innovadores para diferentes tipos de cáncer. Según la Sociedad Alemana del Cáncer, una de las formas más nuevas de tratamiento es la inmunoterapia con células CAR-T. Las células CAR-T se usan para tratar formas de leucemia y linfoma.

Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania en EE. UU. muestra ahora el éxito a largo plazo del tratamiento, según informan el portal de conocimiento estadounidense Popular Science y The New York Times. Tres pacientes fueron tratados con inmunoterapia novedosa en 2010 como parte del estudio clínico. Dos de los pacientes respondieron bien al tratamiento y estuvieron libres de cáncer durante más de diez años. Según Popular Science, los dos hombres, Doug Olson y William Ludwig, se encuentran entre los primeros pacientes tratados con células CAR-T. Hoy Doug Olson cumple 75 años. William Ludwig murió el año pasado como resultado de aura*-infección. Se detectaron células CAR-T en la sangre de ambos, cuando las células cancerosas ya no estaban.

En un estudio en el que se trató a tres pacientes con leucemia y linfoma de células CAR-T, dos pacientes también estaban libres de cáncer diez años después. © Biblioteca de fotos científicas / Imago

Tratamiento del cáncer: la inmunoterapia con células CAR-T mantiene a los pacientes libres de cáncer durante diez años

El investigador principal Carl John, inmunólogo de la Universidad de Pensilvania, le dijo al New York Times que estaba seguro de la inmunoterapia con células T CAR-T. “Ahora finalmente podemos pronunciar la palabra ‘tratamiento’ con células CAR-T”, dijo.

Steven Rosenberg, MD, cirujano oncológico e investigador del Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. Estados Unidos de América*, se mostró algo conservador, pero también confiado en el éxito a largo plazo del tratamiento. Según Popular Science, Rosenberg trató a su primer paciente con cáncer de ganglio linfático con terapia de células T con CAR en 2009. Ese paciente también se recuperó y desde entonces no ha tenido cáncer. Sin embargo, no se puede descartar que el cáncer regrese después de tanto tiempo, dijo Rosenberg. Aunque todavía es pronto para decir con certeza que estos pacientes se han recuperado, los casos son muy alentadores. “Creo que es un buen paso en esa dirección”, continuó Rosenberg. El tratamiento puede dar a estos pacientes una vida relativamente normal.

La inmunoterapia con células CAR-T puede ‘curar’ el cáncer a largo plazo

David Maloney, oncólogo e investigador del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, hizo una declaración similar, según Popular Science. “Para usar la palabra ‘tratamiento’, hay que seguir a los pacientes durante un largo período de tiempo para asegurarse de que no recaigan”, dijo Maloney. Si estas personas están libres de cáncer hasta diez u once años después del tratamiento, en algunos casos se puede hablar de una ‘cura’.

La idea de la inmunoterapia contra cáncer* Es que las células del cuerpo deben combatir las células cancerosas. Sin embargo, las células cancerosas a menudo se esconden de su sistema inmunológico. Por lo tanto, las células T a menudo las reconocen y las células cancerosas pueden propagarse rápidamente. En la terapia con células CAR-T, las células T extraídas se modifican genéticamente en el laboratorio de una manera que reconoce y combate las células cancerosas en el cuerpo, como se describe en el sitio web del Hospital Universitario de Erlangen.

Derrotar al cáncer: así es como funciona la terapia de células T con CAR

Para este propósito, se toman glóbulos blancos del paciente. Luego, las células T se extraen de estas células y luego se inserta un virus en su ADN en el laboratorio. Luego, la célula acepta el material genético del virus y produce una proteína. La proteína se adhiere a la superficie de la célula T. El llamado receptor de antígeno quimérico (CAR) reconoce y combate las células cancerosas. Luego, las células T tratadas se vuelven a inyectar en el paciente. Antes de eso, el paciente recibe quimioterapia, que también ataca las células cancerosas para que el procedimiento funcione mejor.

Después de regresar al cuerpo, las células CAR-T pueden multiplicarse hasta 10,000 veces durante varias semanas, según el experto en cáncer Rosenberg, según Popular Science. Trata al paciente con sus células. “Es una droga viva”, dijo Rosenberg. Las células CAR-T pueden sobrevivir en el cuerpo durante años y parecen poder lograr una recuperación completa y duradera.

Sin embargo, también existen algunos inconvenientes en la inmunoterapia con células CAR-T: por ejemplo, también se dice que ataca el tejido sano. Además, la terapia de células T con CAR aún no ha sido eficaz en el tratamiento de tipos comunes de cáncer como el cáncer de colon, estómago, próstata, mama y útero. Hasta la fecha, se han aprobado en Alemania dos métodos que utilizan células CAR-T. Además, los pacientes adultos deben haber completado otros dos tratamientos contra el cáncer sin éxito para poder recibir tratamiento. Ciertos factores como Fumar o tener sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer*. (defensor)

En Marburg, el Ministerio de Salud está investigando Mayor incidencia de cáncer en la región*. * hna.de es un escaparate de quién soymedios de comunicación.

Imagen de la lista de reglas: © Science Photo Library / Imago