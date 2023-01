¿La “victoria pírrica” ​​de Putin en la guerra de Ucrania? Rusia está en una batalla cuesta arriba

de: Tobías Otz

separar

Los objetivos bélicos de Rusia están fracasando, y ahora se supone que las tropas lograrán victorias simbólicas: los expertos ahora sorprendentemente cambian su evaluación de la ciudad sitiada de Solidar.

Donetsk/Moscú – Rusia está atacando actualmente el este del río Donbass Ucrania sobre mí. En particular, la atención se centra en la ciudad de Solidar (Óblast de Donetsk), que está cerca de la ciudad sitiada de Bakhmut. Solidar es un punto de acceso estratégicamente importante para que el ejército ruso rodee a las fuerzas ucranianas en Bakhmut, como se muestra en análisis Del think tank Institute for the Study of War (ISW).

Batalla solidariay, por último, Bashmut, que hacía tiempo que había perdido toda experiencia militar táctica. Solidar y Bashmut yacen en ruinas, y varios ataques con misiles han dejado ciudades inhabitables en muchos lugares. La infraestructura también ha sufrido mucho como resultado. Más bien, se trata de política simbólica. Rusia Parece que quiere lograr la victoria después de muchas derrotas. Vladimir Putin El objetivo de capturar Donbass ya ha fallado varias veces. Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo mercenario “Wagner” y Conocido como el “Chef de Putin”Recientemente, enfatizó que el problema principal en la región de Bakhmut es el agotamiento de las fuerzas ucranianas.

Rusia y Ucrania pelean por Solidar: ¿Espera Putin una “victoria pírrica”?

más Evaluar Según los expertos de ISW, las fuerzas rusas pueden haber logrado capturar Solidar en la guerra de Ucrania. El análisis dice que “las fuerzas rusas probablemente capturaron Solidar después de comprometer recursos significativos para una victoria táctica muy agotadora”. La calificación se basa en las fotos locales del instituto. Como afirmaron los expertos, Las grandes pérdidas del ejército ruso también se están acumulando en esta región. Según el instituto, fue una “victoria pírrica”. La “Victoria pírrica” ​​es una victoria que va acompañada de un gran número de víctimas.

Vladímir Putin, presidente de Rusia. (Foto de archivo) © Sergey Fadeichev / AFP

La evaluación de ISW no ha sido confirmada por el gobierno. Kyiv ni el gobierno de Moscú. presidente de ucrania Volodymyr Zelensky Por otro lado, el jueves por la noche (12 de enero), aseguró a las fuerzas ucranianas que la situación era “difícil”.

Imágenes de la guerra de Ucrania: grandes horrores y pequeños momentos de felicidad Ver galería de fotos

En comparación, la parte rusa dijo que se están logrando tremendos progresos en el Óblast de Donetsk. El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, dijo, según la agencia estatal de noticias. TASSLas fuerzas rusas rodearon Solidar desde el norte y el sur y se estaban combatiendo dentro de la ciudad.

Luchando en Solidar en la guerra de Ucrania: el jefe Wagner reclama ingresos – Ucrania niega

Esto también fue confirmado por el Ministerio de Defensa de Ucrania el viernes por la mañana. “Fue una noche calurosa en Solidar. La lucha continúa”, dijo la viceministra de Defensa, Janna Malgar. El jefe de “Wagner” Prigoshine lo contradijo a su vez: afirmó que Solidar había sido incautado hace mucho tiempo. Ninguno de estos datos puede realmente ser verificado independientemente. , La mayoría de los cuales provienen de las facciones en guerra en el país El conflicto en Ucrania. (un acto)