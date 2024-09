La vida aislada de Juan Valentín Urdangarin genera rumores

Uno de ellos celebra hoy su cumpleaños número 25: Juan Valentín Urdangarin. El hijo mayor de la ex pareja vive una vida apartada fuera de España por una buena razón. Según los rumores, ahora reside en el palacio después de la separación y preocupa a Mamá Cristina debido a la difícil historia familiar. BUNTE.de resume lo que se sabe sobre el cumpleaños de un niño.

Cristina de España (59 años) tiene una marca en lo que a amor se refiere. En 1997 se casó con el jugador de balonmano Iñaki Urdangarin (56 años), lo que lamentablemente no le reportó ninguna felicidad ni satisfacción en los años siguientes. En cambio, su ahora exmarido trajo un gran desastre a su vida real e incluso se aseguró de que el ex rey Juan Carlos (86 años) los excluyera a él y a Cristina de todas las actividades reales debido al enorme escándalo de corrupción. ¿Lo único bueno de la relación con el preso de 56 años? Sus cuatro hijos juntos.

Jutta Speidel sobre 'Celebrity First Dates': '¡Todo fue falso!' | entretenimiento

READ Jutta Speidel sobre 'Celebrity First Dates': '¡Todo fue falso!' | entretenimiento

En 2022 se anunció que la pareja se había separado. Una de las razones de esto es que Iñaki Urdangarin se enamoró de otra mujer. El ex duque, que salió anticipadamente de prisión en 2022, provocó todo tipo de disturbios, que también tuvieron un impacto significativo en la vida de sus hijos.

En la mayoría de las pocas fotografías existentes de él se puede ver al hijo mayor de la infanta Cristina con una mirada seria, casi preocupada. Esto puede tener diferentes motivos. Por un lado, es posible que el difícil pasado de su familia siempre se refleje en su perspectiva. Como es sabido, el escándalo de Urdangarin no le dio precisamente a él y a su familia un impulso de simpatía, sino que provocó una caída en la popularidad de toda la familia real en ese momento. No es de extrañar que Juan Valentín quisiera tanta distancia entre él y España. En los últimos años ha tenido que responder repetidamente preguntas sobre el divorcio definitivo de sus padres.

El joven quiere privacidad

Cuando a Juan Valentín le pidieron que hiciera una declaración sobre la separación de sus padres ese mismo año, no hizo comentarios y sólo pidió respeto, según vanitatis.elconfidencial.com. Esto también indica que el joven quiere privacidad.

Su apariencia seria se debe a otra razón: no quiere generar especulaciones con sus expresiones y, comprensiblemente, se siente incómodo en el centro de atención debido al revuelo mediático que rodea a su familia. Además, como miembro de la realeza que no trabaja, es probable que no haya recibido ninguna capacitación en medios, como sucedió con la princesa Leonor (18 años) y la princesa Sofía (17 años), por ejemplo. Es aún más respetable que al joven de 25 años todavía se le pueda ver de vez en cuando en eventos públicos junto a su madre.