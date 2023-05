La vitamina D diaria aumenta la probabilidad de sobrevivir al cáncer

24 vida Vivir saludablemente

de: andres guisante

En un estudio reciente, el Centro Alemán de Investigación del Cáncer descubrió que la ingesta diaria de vitamina D puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia de los pacientes con cáncer.

En Alemania, una de cada siete personas sufre una deficiencia pronunciada de vitamina D, más precisamente, alrededor del 15 por ciento de los adultos se ven afectados. Los niveles de vitamina D en la sangre suelen estar por debajo del valor límite para los pacientes con cáncer. En un estudio, los científicos encontraron que el 59 por ciento de los pacientes con cáncer de colon que examinaron tenían muy poca vitamina D en la sangre. Estos pacientes también tenían un pronóstico desfavorable.

Investigador del cáncer Ben Schotker: Es posible que la vitamina D no proteja contra el cáncer, pero sí reduce la mortalidad

El científico Ben Schotker del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) en Heidelberg evaluó estudios sobre el efecto de la vitamina D en el cáncer. © Tom Schulte / www.tomschultefoto

Por el contrario, tomar vitamina D diariamente aumenta la probabilidad de supervivencia en caso de cáncer, desde un punto de vista puramente estadístico. Este fue el resultado de una evaluación de 14 estudios de la más alta calidad realizada por científicos del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) con sede en Heidelberg. Se incluyeron datos de aproximadamente 105 000 participantes del estudio. El sorprendente hallazgo: “La vitamina D probablemente no protege contra el cáncer. Pero estadísticamente, la probabilidad de morir a causa de ella se reduce en un doce por ciento”, dice el epidemiólogo Ben Schotker en una entrevista con nuestros editores.

Investigación alemana pionera en la lucha contra el cáncer El Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) emplea a más de 3000 personas, lo que lo convierte en el centro de investigación biomédica más grande de Alemania. Los expertos trabajan en estrecha colaboración con especialistas en cáncer en hospitales universitarios y otras instituciones de investigación. Entre otras cosas, están desarrollando nuevos métodos mediante los cuales los tumores pueden diagnosticarse con mayor precisión y los pacientes con cáncer pueden tratarse con mayor éxito. DKFZ está financiado en un 90 por ciento por el Ministerio Federal de Investigación y en un 10 por ciento por el Estado de Baden-Württemberg y es miembro de la Asociación Helmholtz de Centros de Investigación Alemanes. READ Riesgos de infección por el virus Corona: ¿Qué papel juega el tipo de sangre?

Análisis del estudio: la ingesta diaria de vitamina D es crítica

El análisis del estudio realizado por los científicos de DKFZ también reveló que la ingesta diaria en dosis bajas de 400 a 4000 UI era crucial para mejorar las posibilidades de supervivencia. “La mayoría de los estudios utilizaron dosis entre 800 y 2000 UI de vitamina D3 por día que son comunes en la práctica actual”, explica Schotker. Por el contrario, las dosis únicas más altas tomadas con poca frecuencia no redujeron la mortalidad; en estos grupos de estudio, los participantes recibieron entre 60 000 y 120 000 UI de vitamina D3 una vez al mes o menos. Para aclarar: una unidad internacional (i.E. abreviada) es una unidad de medida para el efecto de una sustancia medicinal. Se usa para algunas vitaminas, pero también se usa para algunas hormonas, vacunas y antibióticos.

Un líder en investigación en la lucha contra el cáncer: más de 3000 expertos en el DKFZ están trabajando en mejores diagnósticos y tratamientos más nuevos. Aquí, se analizan las imágenes de resonancia magnética del cáncer de próstata. © Uwe Anspach

Se supone que las interacciones de la vitamina D en el cuerpo previenen el crecimiento del tumor

Es necesario investigar con más detalle por qué la ingesta diaria de vitamina D reduce las muertes por cáncer. Científicos como Schotker ven una conexión con las reacciones de vitamina D en el cuerpo. La vitamina D produce una hormona con el nombre científico de 1,25-dihidroxivitamina D, “que potencialmente inhibe el crecimiento tumoral”, dice Schotker.

Controle sus niveles de vitamina D a partir de los 50 años

En este contexto, el científico de DKFZ, Schotker, cree que tiene sentido que las personas mayores de 50 años en particular hagan que su médico de cabecera controle sus niveles de vitamina D en sangre y reponga la posible deficiencia. El gran problema con esto: la deficiencia de vitamina D no causa ningún síntoma claramente identificable. Esta es una de las razones por las que muchas personas no saben que los niveles de vitamina D en la sangre son muy bajos.

Sobre todo, las personas mayores de 70 años se benefician al tomar vitamina D

“Antes de los 50 años, el riesgo de desarrollar cáncer sigue siendo relativamente bajo, por lo que es más probable que se espere un efecto positivo de la ingesta de vitamina D en el grupo de mayor edad”, dice Schotker. El estudio DKFZ mostró que los participantes del estudio mayores de 70 años se beneficiaron particularmente al tomar vitamina D.

Más de la mitad de los adultos no tienen niveles óptimos de vitamina D

Los estudios realizados en Alemania han demostrado que poco más de la mitad de los adultos tienen niveles justo por debajo del umbral óptimo de vitamina D en la sangre. Dado que el nivel de vitamina D depende principalmente de la luz solar directa sobre la piel, más personas se ven afectadas en invierno que en verano. Los expertos del Instituto Robert Koch explican: “Por regla general, el cuerpo produce del 80 al 90 por ciento de la vitamina en la piel, con la ayuda de la luz solar, y específicamente con los rayos UVB”. “Con una participación estimada de alrededor del 10% al 20%, la dieta hace una contribución relativamente pequeña al suministro de vitamina D”.