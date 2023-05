24 vida tratamiento Medicamento

de: Los buscadores de Anna Katherine

está dividido

Después de evaluar varios estudios, el Centro Alemán de Investigación del Cáncer llegó a una conclusión impresionante: la vitamina D puede ayudar a tratar el cáncer.

Según las previsiones, 240 mil personas morirán de cáncer en Alemania en 2023. Los hombres se ven más afectados y mueren principalmente de cáncer de pulmón y próstata. Por otro lado, las mujeres se enferman y mueren principalmente de cáncer de pulmón y de mama. Así, el cáncer es la segunda causa de muerte en Alemania. El tratamiento del cáncer sigue siendo difícil y rara vez exitoso. Sin embargo, ahora hay una mención en medicina de un ingrediente que podría apoyar el tratamiento: la vitamina D.

La vitamina D puede aumentar las posibilidades de sobrevivir al cáncer

La vitamina D puede reducir la posibilidad de morir de cáncer. (imagen de icono) © Yuri Arcurs / Imago

Los médicos saben desde hace mucho tiempo que los pacientes con cáncer a menudo sufren de deficiencia de vitamina D3. Centro Alemán de Investigación del Cáncer Un estudio pudo demostrar que el 59 por ciento de los pacientes con cáncer colorrectal examinados para el estudio tenían una deficiencia de vitamina D-3. Así que parece que la vitamina juega un papel importante en el desarrollo del cáncer.

Virus cancerígenos: estos patógenos pueden causar cáncer Ver galería de fotos

El cuerpo produce vitamina D por sí mismo, pero necesita estímulos externos para hacerlo. Por otro lado, esta tarea se puede retomar con la alimentación adecuada, por ejemplo. Incluyen, entre otros:

Pescados grasos como el salmón o el arenque

huevos

Queso y productos lácteos

Alrededor del 20 por ciento de los requisitos de vitamina D se pueden satisfacer a través de los alimentos. Por lo tanto, el contacto con la luz del día es indispensable para las personas. No tiene que ser un sol abrasador, incluso cuando el cielo está nublado, los rayos UV-B golpean la piel expuesta y aumentan la producción de vitamina D en el cuerpo. Particularmente en los meses de invierno, las personas mayores de 50 años pueden sufrir deficiencias vitamínicas debido a la luz diurna limitada.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

La vitamina D no previene el cáncer

Para comprender la importancia de la deficiencia de vitamina D en el tratamiento de pacientes con cáncer, el Centro Alemán de Investigación del Cáncer realizó un metaestudio. Para ello, examinaron 14 estudios sobre el tema del cáncer y la vitamina D y compilaron sus hallazgos. Sobre todo, esto condujo a un hallazgo importante: las personas con cáncer que tomaban pequeñas dosis de vitamina D todos los días morían menos. La tasa de mortalidad por cáncer disminuyó en un 12 por ciento.

Sin embargo, no hubo una reducción en la mortalidad en las personas que tomaron grandes cantidades de vitamina D a la vez y luego tomaron un descanso más largo antes de tomar la siguiente dosis. La ingesta regular tuvo un efecto particularmente positivo en pacientes con cáncer mayores de 70 años que tenían deficiencia de vitamina D. Sin embargo, es importante que los investigadores digan que es poco probable que tomar vitamina D con regularidad proteja contra el cáncer. Solo reduce la posibilidad de morir de cáncer.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.