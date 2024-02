Laila lucía completamente diferente antes de la cirugía plástica

Para muchos espectadores, Layla the Marsh era la candidata más popular en el campamento de la jungla. Ahora millones los conocen. Pero casi nadie sabía qué aspecto tenía.

Laila Lahwar se adentró en la jungla con otras once celebridades hace más de una semana. Cada día inspira más y más al público y ahora es uno de los favoritos de la temporada de este año. Pero, ¿quién es el candidato con cabello oscuro y labios hinchados?

La joven de 27 años se hizo famosa en 2022 gracias a su participación en el reality show “Ex on the Beach”. A esto le siguieron apariciones en programas como “The Bachelor” y “Bachelor in Paradise”. Laila Lahore también participa activamente en las redes sociales y tiene casi medio millón de seguidores en TikTok y casi 200.000 en Instagram.