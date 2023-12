Lanzamiento de un nuevo apoyo para los propietarios de coches eléctricos

Hace unos días se lanzó un nuevo apoyo para los propietarios de coches eléctricos. Ahora que el país ha aumentado el bono medioambiental para los coches eléctricos, esto representa un pequeño rayo de esperanza para la movilidad eléctrica.

Ahora se ha concedido una nueva subvención para los propietarios de coches eléctricos. Esto parece ser un pequeño consuelo para quienes han adquirido un coche eléctrico. Sobre todo porque el Estado canceló tan rápidamente el bono medioambiental.

El bono medioambiental del coche eléctrico

El Estado alemán quería ofrecer a los futuros propietarios de coches eléctricos hasta 4.000 euros por su compra. El bono medioambiental debería motivar a la gente a comprar un coche eléctrico en lugar de un motor de combustión. El objetivo era mejorar la protección del medio ambiente y reducir los gases de escape nocivos.

Pero el 16 de diciembre, Robert Habeck anunció que el bono ecológico ya no existiría. El corto plazo sorprendió a muchos, ya que el bono ya no estará disponible después del 17 de diciembre de 2023. Quien haya solicitado un coche eléctrico se irá ahora con las manos vacías. Hay un gran enfado y muchos no entienden que esta promesa se haya roto en tan poco tiempo. Porque el bono medioambiental no debería expirar hasta finales de 2024.

Se acerca un nuevo apoyo para los propietarios de coches eléctricos

Los fabricantes también están sorprendidos y molestos. Muchos clientes exigen coches eléctricos debido a la promesa del bono medioambiental. Critican que los consumidores no tengan condiciones marco estables. El cese de la recompensa medioambiental se observó con gran sorpresa a las 48 horas. El director general de Kia considera una “mala sorpresa” la rápida finalización del programa de financiación.

Muchos fabricantes de automóviles están abordando este problema. Simplemente ocúpese usted mismo del bono medioambiental. Aunque esto viene con ciertas condiciones, muchos minoristas lo ofrecen. Una de las condiciones es la fecha límite para la compra o entrega del vehículo eléctrico, que puede variar según el fabricante. Para algunos minoristas, por ejemplo, la compra o la entrega deben confirmarse para que se conceda la recompensa.