Las acciones de BASF aún más fuertes: BASF sufre pérdidas – Jefferies deja a BASF en modo “espera”

Debido a los menores volúmenes y precios, BASF tuvo un beneficio operativo un 70 por ciento menor en el tercer trimestre.

Netamente, el gigante químico incluso cayó significativamente en números rojos debido a las importantes pérdidas del productor de petróleo y gas Wintershall DEA. El gigante químico espera que la producción se estabilice en el cuarto trimestre y confirmó su previsión anual en el extremo inferior del rango anterior.

“Los volúmenes de ventas en todas las industrias de clientes fueron significativamente menores que en el mismo trimestre del año pasado, con una excepción: la industria automotriz”, dijo Martin Brudermüller, director ejecutivo de BASF.

BASF registró una caída en sus ventas de 6,2 mil millones de euros a 15,7 mil millones de euros en el tercer trimestre. El EBIT antes de extraordinarios ascendió a 575 millones de euros; el año anterior fue de 1.348 millones de euros. Según el consenso de FARA Research, los analistas esperaban 601 millones de euros. Neto y después de acciones de terceros se registró un déficit de 249 millones de euros, después de que el año anterior se registrara un superávit de 909 millones. Además de las pérdidas relativamente importantes sufridas por Wintershall Dea, las medidas estructurales también afectaron el resultado en 181 millones de euros.

Las expectativas de que BASF había recortado a mediados de julio debido a una grave debilidad de la demanda se confirmaron, aunque en el extremo inferior del rango objetivo. Las ventas oscilan entre 73 y 76 mil millones de euros y entre 4 y 4,4 mil millones de euros en ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos. BASF también espera un ahorro de costes de 1.100 millones de euros gracias a las medidas de ahorro anunciadas en febrero para finales de 2026.

BASF quiere reducir aún más los costes

Debido a la desaceleración de la demanda en todo el mundo, la empresa química BASF quiere reducir sus costes en los próximos años más de lo previsto. “A la luz del entorno macroeconómico, hemos reducido significativamente nuestros gastos de capital para 2023 en mil millones de euros, a 5,3 mil millones de euros después de los 6,3 mil millones de euros anunciados en febrero”, dijo el presidente de la empresa, Martin Brudermüller, en una conferencia telefónica con periodistas el martes. Además, la empresa también reducirá sus inversiones de capital en otros tres mil millones de euros durante los próximos cuatro años.

Para el período de cinco años comprendido entre 2023 y 2027, el consejo de administración de BASF planea ahora inversiones de capital por valor de 24.800 millones de euros, 4.000 millones de euros menos de lo previsto originalmente. “No estamos simplemente posponiendo las inversiones”, explicó Brudermüller. La empresa está reduciendo el número de proyectos y tomando medidas alternativas que requieren menos recursos financieros. El grupo también está aprovechando el débil entorno del mercado para reducir sus costes de inversión. El 23 de febrero, la junta quiere presentar un nuevo presupuesto de gastos de capital para el período de planificación de 2024 a 2028.

Además, la empresa quiere ahorrar más costes cada año a través de sus programas de ahorro. “Seguimos trabajando continuamente en nuestras estructuras de costos para mejorar la competitividad de BASF, especialmente en Europa”, dijo el director financiero Dirk Elfermann. Supone mayores ahorros fuera de la producción. En general, los costes anuales se reducirán en alrededor de 1.100 millones de euros para finales de 2026. Anteriormente, BASF se había fijado como objetivo un ahorro de costes de alrededor de 1.000 millones de euros. BASF ya había lanzado un programa de austeridad en febrero debido a la debilidad del negocio y las difíciles condiciones en Europa. Recortes de empleo .

Jefferies deja a BASF colgado: objetivo de 42 €

Según las cifras trimestrales, la casa de analistas Jefferies dejó a BASF en modo “hold” con un precio objetivo de 42 euros. Las ganancias operativas ajustadas (EBIT) de la compañía química están muy por encima de las estimaciones de consenso, pero ligeramente por debajo de las estimaciones de consenso, escribió el analista Chris Counihan en un estudio disponible el martes. Por lo tanto, es probable que la acción se vea presionada.

Director financiero de BASF: Continuación de la venta de Wintershall DEA

BASF, la mayor empresa química del mundo, todavía quiere separarse de su filial Wintershall DEA. “Seguimos persiguiendo nuestro objetivo estratégico de vender la participación del 72,7 por ciento de BASF en Wintershall DEA y estamos trabajando en varias opciones para ello”, confirmó el director financiero Dirk Elfermann en una conferencia telefónica con periodistas el martes. Wintershall DEA quiere separar legalmente su negocio vinculado a Rusia a mediados de 2024. BASF quiere monetizar el segmento no ruso. El grupo posee una saludable participación del 70 por ciento en Wintershall DEA. El resto pertenece a la firma de inversión LetterOne.

Elverman explicó que la parte rusa de la filial ya ha sido completamente amortizada. La empresa puede, entre otras cosas, recuperar algo de dinero del Estado. El director destacó las grandes garantías de inversión gubernamentales del orden de menos de miles de millones. Sin embargo, los créditos asociados no aparecen actualmente como cuentas por cobrar en el balance de BASF.

El año pasado, BASF registró una pérdida de 627 millones de euros debido a un cargo por deterioro de miles de millones de dólares en su filial Wintershall DEA. En enero, Wintershall DEA anunció el fin de sus operaciones en Rusia, que recientemente representaba el 50 por ciento de la producción total.

Al mismo tiempo, BASF no quiere abandonar su negocio de catalizadores de motores de combustión. El presidente de la empresa, Martin Brudermüller, confirmó que actualmente tampoco hay planes de ventas para el sector de pinturas. BASF produce en este campo pinturas para repintado de vehículos y automóviles. En repetidas ocasiones ha surgido especulación de que el grupo quiere separarse de las dos regiones.



BASF encabeza el DAX según las cifras: “se esperaba debilidad”

El reciente fuerte flujo de caja de BASF convenció a los inversores el martes y dio a las acciones grandes ganancias en el precio. El sombrío desarrollo de los negocios no fue sorprendente; Algunos inversores incluso parecen apostar a que lo peor está más allá del precio.

La acción superó por la mañana el DAX, que subió moderadamente, con una ganancia del 4,5 por ciento hasta 43,55 euros. Posteriormente subió temporalmente un 3,95 por ciento hasta los 43,33 euros.

La compañía química sufrió pérdidas trimestrales debido a su filial de petróleo y gas Wintershall y se volvió un poco más cautelosa para 2023. Pero incluso el pronóstico revisado era un secreto a voces, dijo un comerciante. En consecuencia, aconsejó antes de comenzar a negociar aprovechar la posible debilidad de los precios para comprar. Porque: con un ratio circulante de -6,5 por ciento en 2023, BASF ha obtenido resultados mucho peores que el principal índice alemán. Sin embargo, recientemente el soporte se ha mantenido en la zona de los 40 euros.

El analista Chetan Udeshi del banco estadounidense JP Morgan también comentó positivamente. El flujo de caja libre fue fuerte entre julio y septiembre. Afirmó que el valor era un diez por ciento superior a su estimación. Los propios resultados trimestrales están en línea con las expectativas del mercado anteriormente significativamente más bajas y, por lo tanto, no son sorprendentes.

Al resumir las cifras anuales y las previsiones del grupo para 2023, el analista Peter Spengler del DZ Bank afirmó que no es necesario revisar el consenso. No cambiará casi nada. Spengler tampoco ve ningún impacto negativo en la historia de las acciones de BASF, “ya que la situación hasta el segundo trimestre de 2023 no ha cambiado debido a las condiciones macroeconómicas”, dijo.



Frankfurt (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker) / LUDWIGSHAFEN/MANNHEIM(dpa-AFX)