Las autoridades antimonopolio estudian la adquisición de Activision-Blizzard

DrAdquiere el desarrollador de videojuegos Activision Blizzard microsoft Se está volviendo cada vez más cuestionable por las autoridades antimonopolio. El martes por la noche, la Comisión de la Unión Europea anunció que llevaría a cabo una revisión más profunda de la adquisición.

Al hacerlo, sigue a la autoridad de competencia del Reino Unido, que comenzó a examinar la fusión de $69 mil millones en diciembre. De cualquier manera, la queja es que el acuerdo podría restringir el acceso de Microsoft a juegos de alta calidad en sus ecosistemas y debilitar la competencia.

A veces se trata de dominar las publicaciones individuales más vendidas en el medio; Los títulos de la serie de disparos en primera persona “Call of Duty” se mencionan en particular. La última entrega de la serie, Modern Warfare 2, batió récords de ventas, acumulando más de 800 millones de dólares en varias plataformas el pasado fin de semana poco después de su lanzamiento, mientras que el resto del mercado se debilita a raíz de la inflación y las crisis. En particular, el principal competidor de Microsoft en el mercado de juegos y el mercado de transmisión de juegos. sony Amenaza con conseguir más de este pastel.

¿Está Microsoft superando a la competencia?

La gran pregunta en la sala es si Microsoft persigue tomar el control Títulos como “Call of Duty” o “Overwatch” aún se publican en las plataformas de otros proveedores de servicios. Se refiere principalmente a las ventas de software, así como a los ingresos de la nube y los espectáculos en vivo, a través de los cuales se puede acceder a los juegos.

Sin embargo, la ejecución hipotecaria también puede dar lugar a un efecto de segunda ronda en el que muchos jugadores se decidirán en contra de las plataformas de otros fabricantes. Esto no solo enfocará las ventas de software en Microsoft. Ventas de hardware también, especialmente Sony PlaystationEs probable que sufra de adquisición.

Atrapado en el ecosistema

Phil Spencer, jefe de Xbox Games en Microsoft, prometió recientemente Obligaciones lanzarlo en Playstation durante el tiempo que ha existido, incluso después de la adquisición. Por otro lado, Sony tiene miedo de hacerse mucho daño a sí misma ya la competencia en general si Microsoft se hace con los títulos. Por otro lado, Spencer respondió que te harías daño si dejaras de vender Call of Duty en la plataforma Playstation actualmente dominante.

Además de los mercados de consolas y streaming, el Comisión de la Unión Europea También pone en peligro la competencia de los sistemas operativos para PC. Hasta ahora, títulos de Activision Blizzard como “Overwatch” y “World of Warcraft” también se pueden jugar en los sistemas operativos de Apple. En caso de una adquisición, el acceso de los usuarios de Apple a estas direcciones sería cuestionable. Lo mismo ocurre con el mercado de los juegos móviles, donde Activision Blizzard también es un jugador importante con títulos como “Candy Crush Saga”. El sistema operativo móvil iOS de Apple también puede verse comprometido.

Decisiones esperadas en la primavera

La acción se registró ante la Comisión de la UE el 20 de septiembre de 2022. Para el 23 de marzo de 2023, debería haber tomado una decisión al respecto. Una decisión en el Reino Unido también debería estar disponible la próxima primavera.

El anuncio de la Comisión de la Unión Europea paralizó el mercado de valores. miércoles por la mañana, periódicos Ventisca de Activision Aproximadamente un 0,5 por ciento menos. Microsoft planea pagar $90 por acción de Activision Blizzard como parte de la adquisición. A $ 72 en Nasdaq Tech, actualmente está muy por debajo del precio de adquisición. Podría ser una señal de que los mercados realmente no confían en que se cierre el trato.

Por cierto, los juegos no son el único punto delicado con el que Microsoft tiene que lidiar en este momento. Un grupo de proveedores de servicios en la nube presentó una queja ante la Comisión Europea el miércoles contra las prácticas de concesión de licencias de Microsoft que atraen desproporcionadamente a los clientes a las infraestructuras en la nube de Microsoft, informó Bloomberg Financial Service.