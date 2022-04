¡Las cosas tampoco van bien en Argentina!

El alemán Marcel Schrter tampoco cumplió con sus expectativas en Argentina. A pesar de la fractura del brazo, las cosas fueron bien en el inicio de la temporada en Qatar, como él dice: “Llegamos aquí con la actitud de que el colapso de Indonesia es único. Poco a poco nos estamos rascando la cabeza porque somos así. Hecho . “

El fin de semana, que comenzó recién el sábado debido a un problema de tráfico, comenzó como terminó en Indonesia. Schrட்டர்ter no superó el P15 en la FP1. El alemán no mejoró en la FP2 y terminó en P16. Así que tuvo que ir a la Q1. Con el cuarto lugar, avanzó a la Q2, pero no pudo avanzar más. El propio piloto dijo: “Conducir rápido es increíblemente difícil para mí. La promoción para la Q2 no puede ocultar nada. No puedo recuperar mi tiempo de vuelta anterior”.

Así que tuvo que comenzar la primera carrera del P18 el domingo. Aún no se ha alcanzado un gran lugar este fin de semana. El límite de daño fue apuntado. Un fuerte calentamiento por la mañana dio esperanzas de que los diez primeros resultados aún serían posibles, pero según el informe de conducción, los problemas en la carrera volvieron. “Desde el principio, tuve la sensación de que tenía que luchar contra armas contundentes. Tenía problemas de agarre masivos al frenar y acelerar. La situación cambió a medida que aumentaba la distancia de carrera y la goma de los neumáticos mejoraba menos. Un poco. Fue un lástima porque tenía que haber mucho agarre al principio, por eso se fue el grupo de enfrente. No tengo posibilidades de continuar con eso”.

Queda por ver si el equipo controlará los problemas antes del GP de EE. UU. en unos días más. Sin embargo, las dos últimas carreras ya han erosionado nuestra confianza en nosotros mismos: “Después de que salimos del invierno con una gran sensación, los últimos contratiempos, a saber, Mandalika y ayer, fueron muy difíciles de manejar para todos nosotros. Además, algo así tiene un efecto negativo en la confianza en uno mismo porque de repente es todo tuyo. La moto. Por eso vamos a seguir así”.