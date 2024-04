Las migrañas son un factor de riesgo de accidente cerebrovascular a edades más tempranas

Fumar, presión arterial alta, niveles altos de colesterol, fibrilación auricular, falta de ejercicio: todos estos se consideran tradicionalmente factores de riesgo de accidente cerebrovascular. Un nuevo estudio de la Universidad de Colorado muestra que los factores de riesgo no tradicionales probablemente desempeñan un papel importante en el desarrollo del accidente cerebrovascular, especialmente a edades más tempranas.

Según los investigadores, estos factores de riesgo no tradicionales incluyen trastornos de la coagulación sanguínea, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes y cáncer, especialmente migrañas. Estos están “significativamente asociados con el desarrollo de accidentes cerebrovasculares” en personas de 18 a 44 años, escribió Deutsche Ärzteblatt sobre el estudio.

Factores de riesgo tradicionales versus no tradicionales

El estudio incluyó datos de una base de datos de seguros médicos de 2.618 personas que sufrieron un derrame cerebral y se comparó con 7.827 conjuntos de datos de personas que no sufrieron un derrame cerebral. Se descubrió que los factores de riesgo no tradicionales a menudo estaban fuertemente asociados con los accidentes cerebrovasculares, especialmente en personas menores de 35 años. La migraña fue el factor de riesgo no tradicional más importante de accidente cerebrovascular entre las personas de 18 a 24 años, representando el 20,1 por ciento de los hombres y el 34,5 por ciento de las mujeres.

“Cuanto más jóvenes son los pacientes en el momento del accidente cerebrovascular, más probable es que el accidente cerebrovascular haya sido causado por un factor de riesgo no tradicional”, dice la autora principal Michelle Lippert, de la Universidad de Colorado. El objetivo ahora es investigar los mecanismos que subyacen a estos factores de riesgo no tradicionales.

A partir de los 45 años, los factores de riesgo tradicionales adquieren cada vez más importancia. Estos se asocian con accidentes cerebrovasculares en el 32% de los hombres y el 38,9% de las mujeres. Los productos no tradicionales representaron 19,4 y 27,9 por ciento.