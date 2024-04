Estadísticas sobre delitos policiales en 2023: ¿Alemania se está volviendo más criminal?

Contenido Leer en una página Contenido Página 1 —

¿Alemania se está volviendo más criminal? Página 2 —

Weisser quiere que el debate sea “sin tensiones”.

El Ministerio Federal del Interior presenta un informe policial una vez al año Estadísticas criminales (PKS), y a falta de otras cifras, se interpreta que este informe describe la delincuencia en Alemania e incluso la situación de seguridad. Y ahora es ese momento otra vez mundo Primero escribí sobre las cifras individuales del informe, que se presentará completo el martes y que también está disponible en extractos en ZEIT ONLINE.

En consecuencia, el número policía Los delitos registrados volvieron a aumentar en 2023 en comparación con el año anterior. En total, las estadísticas registran 5,9 millones de delitos, un aumento del 5,5 por ciento. El número de sospechosos aumentó un 7,6 por ciento, alcanzando alrededor de 2,25 millones. De ellos, el 41% no tiene pasaporte alemán. También se denunciaron más delitos violentos en 2023, 214.099, un aumento del 8,6 por ciento respecto al año anterior.

La explicación alarmante de estas cifras es: hay más criminalidad y violencia en Alemania, y los extranjeros son responsables de gran parte de ello.

De hecho, es más complicado que eso. Debido a que las estadísticas no reflejan la delincuencia real, sólo reflejan lo que hace la policía. No cubre a todos CrímenesPero sólo esos casos se denuncian a la policía. Estos también incluyen casos en los que la fiscalía o el tribunal deciden en última instancia que no se ha producido ningún delito.

Sobre todo, las estadísticas pasan por alto los numerosos delitos que no se denuncian. Este campo oscuro puede ser mucho mayor que el campo claro que registran las estadísticas, especialmente en la vida privada, por ejemplo en el caso de la violencia doméstica. Si las estadísticas muestran un aumento en ciertos actos, como la violencia sexual, puede que no sea porque sean más frecuentes. En cambio, es más probable que las víctimas los denuncien o que sean perseguidas por la policía.

La situación con los extranjeros criminales también es compleja. El número de sospechosos extranjeros aumentó en 2023 un 17,8% en comparación con el año anterior, pero los extranjeros a menudo aparecen en las estadísticas sólo por delitos que los alemanes no pueden cometer. Entrar ilegalmente al país, por ejemplo. Si excluimos tales violaciones de la ley de inmigración, el aumento sigue siendo del 13,5 por ciento.

Eso también es mucho. Sin embargo, ahora muchos extranjeros viven en el país. Tras el fin de la pandemia del coronavirus, el número de solicitantes de asilo volvió a aumentar y cientos de miles de personas llegaron desde Ucrania. Incluso en los círculos de seguridad se puede oír que el aumento, en comparación con la migración, no es en absoluto desproporcionado. En pocas palabras: cuanto más grande es el grupo, más sospechosos hay. Este no es un fenómeno relacionado con la política de inmigración, sino más bien un fenómeno estadístico.

Tanto la propia policía como los criminólogos señalan que hay razones sociales por las que los extranjeros aparecen con tanta frecuencia en las escuelas de Circusshire: traumas y experiencias de violencia en su país de origen, y una residencia estrecha en ese país. Así lo afirmó la ministra del Interior, Nancy Weisser, en una reunión de la Oficina Federal de Policía Criminal en otoño de 2023 (PDF): “Quien se siente alienado en un entorno nuevo, tiene dificultades para comunicarse, no puede acceder al mercado laboral y no ve perspectivas de éxito”. él mismo, también corre el riesgo de ser… Se convierte en un criminal violento.” Y ahora está fuera Ministerio Federal del InteriorLa Organización Mundial de la Salud, que no quiere confirmar ni comentar las nuevas cifras antes del martes, dijo informalmente que los aumentos “no fueron sorprendentes, sino que se esperaban debido a diversas crisis y factores sociales”.