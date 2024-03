Las nuevas directivas de la UE traen cambios a WhatsApp: advierten los expertos

Página principal consumidor

La Ley de Mercados Digitales (DMA) tiene como objetivo garantizar mejores oportunidades para competidores nuevos y más pequeños. Sin embargo, muchos expertos creen que esto puede poner en riesgo la seguridad de los datos de los usuarios. © Antonio Guillem/Imago

La Ley de Mercados Digitales, que entró en vigor el 7 de marzo, preocupa a los expertos. Esto puede afectar la seguridad de WhatsApp & Co.

Frankfurt – WhatsApp introdujo recientemente una innovación. La razón de esto es la nueva directiva de la Unión Europea. La Ley de Mercados Digitales (DMA) tiene como objetivo mejorar la competencia en la industria de servicios digitales y brindar mejores oportunidades para nuevos competidores. Para WhatsApp, esto significa específicamente que los usuarios de otros servicios de mensajería deberían poder enviar mensajes a cuentas de WhatsApp en el futuro.

El obstáculo para esta interoperabilidad es el cifrado de extremo a extremo. Los expertos creen que esto representa un riesgo potencial para la seguridad. chip.de mencionado. La Unión Europea también aprobó recientemente el derecho a reparar. Si este reglamento finalmente entra en vigor, podría tener un impacto de gran alcance similar al de la DMA.

La implementación de un DMA es un gran desafío para Meta, ya que el grupo lo ve como algo más que su propia responsabilidad.

Garantizar la seguridad en la comunicación entre diferentes servicios de mensajería es un gran desafío, y Meta, la empresa matriz de WhatsApp, también lo sabe. “La interoperabilidad es un desafío técnico, incluso cuando se centra en la funcionalidad principal requerida por DMA”, dice una publicación en el sitio web. Ingeniería en Meta Mencionado en el tema.

Sin embargo, Mita no considera que el cumplimiento de esta misión sea responsabilidad exclusiva de él. En cambio, la seguridad del usuario se considera una “misión compartida”. “Por lo tanto, continuaremos trabajando con terceros para brindar la mejor y más segura experiencia a nuestros usuarios”.

DMA causa dolores de cabeza a los expertos: puede comprometer la seguridad criptográfica

Muchos expertos en criptografía comparten las metapreocupaciones sobre la viabilidad del cifrado seguro entre aplicaciones. La Electronic Frontier Foundation (EFF) lo dijo en voz alta en 2022 Futurezone.de Una crítica de que la interoperabilidad no se puede lograr sin compromisos irrazonables en la protección y seguridad de los datos. La organización no gubernamental estadounidense defiende los derechos básicos en la era digital.

“Intentar conciliar dos arquitecturas criptográficas diferentes simplemente no es posible; una de las partes tendría que realizar cambios importantes”, afirma Stephen Bellovin, profesor de informática de la Universidad de Columbia. el borde Citado. Los expertos también creen que el descifrado y posterior cifrado propuesto por la DMA no es una solución. Crearía una vulnerabilidad de seguridad que permitiría interceptar mensajes no cifrados.

