a: Michael Schmucker

dividir, rasgar

Las personas con VIH parecen envejecer más rápido que las que no están infectadas. © Oliver Berg / D

Investigadores en los Estados Unidos ahora han descubierto que las personas con VIH envejecen más rápido que las personas sin infección.

Un equipo de investigación de la Universidad de California publicó nuevos resultados: en promedio, tres años después de la infección por el VIH, se produce el llamado envejecimiento epigenético, en definitiva, la aceleración del proceso de envejecimiento a nivel del ADN. Este desarrollo fundamental también ha sido confirmado por el profesor Stefan Esser del Hospital Universitario de Essen, como jefe del Estudio sobre el envejecimiento del VIH en curso, que investiga cómo envejecen las personas con VIH. Actualmente participan unas 1.800 personas, incluidos pacientes que han vivido con el VIH durante 30 años. Opuesto Buzzfeed Noticias Alemania “Estudios genéticos y epigenéticos en laboratorios de investigación muestran que las células de las personas con VIH envejecen más rápido que las de las personas sin VIH”, dice Esser. Las infecciones como el VIH y las infecciones crónicas, como la inflamación asociada con la infección por VIH crónica, aceleran el proceso de envejecimiento”.

Las personas que viven con el VIH viven 4,8 años más rápido que las personas no infectadas

En promedio, las personas con VIH envejecen entre 1,9 y 4,8 años más rápido que las personas sin VIH. Los datos del estudio de EE. UU. se tomaron del estudio de cohorte multicéntrico sobre el SIDA. Además, el virus tiene otros efectos en las personas, incluso con un buen tratamiento farmacológico, continúa la especialista del Hospital Universitario de Essen: “Las personas con VIH suelen tener varias comorbilidades, lo que significa que además de la enfermedad primaria, existe una enfermedad, el VIH. -Patienten leiden dabei zumeist häufiger an Krebserkrankungen, die durch Co-Infektionen hervorgerufen werden – zum Beispiel eine unbehandelte chronische Hepatitis C. Auch Herzerkranki Imposter Schnitre chent ufn Jaffn in der Gesamtbevölkerung, wobei ein Hauptrisikofaktor das Rauchen.

Por supuesto, esto no puede generalizarse simplemente. Por lo tanto, es importante acompañar a las personas que viven con el VIH a medida que envejecen e investigar exactamente cómo envejecen estas personas. “Entonces podemos usar estos datos para mejorar su atención médica”, dice Esser. En general, la situación es muy cómoda en Alemania, alrededor del 97 por ciento de las personas que viven con el VIH en la República Federal conocen su infección y reciben tratamiento; solo menos de 10,000 alemanes actualmente no tienen idea de que tienen el VIH.

Los médicos advierten contra la subestimación del VIH a pesar de las buenas opciones de tratamiento

Los principales expertos mundiales siguen sin estar seguros sobre la cuestión de si el envejecimiento y otras enfermedades forman una alianza desafortunada: “Actualmente se está investigando esta cuestión sobre si la debilidad, la demencia u otras enfermedades ocurren antes y/o más en el envejecimiento por VIH. limitaciones relacionadas para la población en comparación con la población general “, continúa Esser. Sin embargo, la buena noticia es que tanto el proceso de envejecimiento en sí mismo como las posibles comorbilidades pueden contrarrestarse: “Muchos factores aceleran el proceso de envejecimiento, como fumar, tomar el sol en exceso, y no hacer ejercicio, para que todos puedan hacer algo por sí mismos para prevenir el envejecimiento prematuro. . El diagnóstico temprano del VIH y la terapia antirretroviral eficaz son las mejores defensas contra el proceso de envejecimiento acelerado causado por la infección por el VIH”.

Entonces, todavía hay preguntas sin respuesta y muchas aclaraciones en lo que respecta al VIH. Pero está claro que incluso cuando eres joven, no debes descartar las enfermedades virales como inofensivas. Esser afirma: “Frases como ‘el VIH ya no es peligroso’ son falsas y triviales. No quiero sembrar el miedo, pero creo que es importante que las personas se vuelvan más conscientes cuando se enfrentan al VIH. Las personas que viven con el VIH dependen de Medicamentos a lo largo de su vida y siempre hay efectos secundarios a largo plazo y para muchas personas con VIH la infección también es una carga psicológica.