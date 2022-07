Las reglas en el supermercado: en casos extremos, existe el riesgo de prisión: así es como sin querer te haces castigar cuando compras | Boletin informativo

1 – Probar mercancía sin pagar

Beber un sorbo de una botella de agua no pagada, hojear el periódico o llevar la compra a casa con un carrito de compras: todo esto y más puede tener consecuencias legales al comprar en el supermercado. Este artículo presenta seis delitos que los clientes suelen cometer sin darse cuenta en el supermercado.

Para los clientes, esto significa que los bienes no pueden ser consumidos o abiertos hasta después de que hayan sido pagados. Esto significa que no hay sorbos de una botella de agua o un bocado de fresa del tazón, incluso si está a punto de estacionar frente a la salida. Los supermercados acomodan algunos alimentos y menos para otros. Es más probable que el personal deje un sorbo rápido de una botella de agua justo antes de salir a tomar el postre entre los estantes, ya que el paquete puede desaparecer rápidamente sin que se note en la bolsa. Si realmente quieres probarlo, por supuesto puedes preguntarle al personal. Si obtiene permiso para intentarlo de esta manera, puede hacerlo sin dudarlo.



2 – Destrucción accidental o embalaje de mercancías

Según el portal del consumidor Baden-Württemberg, los supermercados pueden abrir el empaque para verificar el contenido o mirar el producto. Por supuesto, esto solo se aplica si el envase no mantiene el producto fresco: los envases de plástico para queso, por ejemplo, deben permanecer cerrados. Entonces, si abre una caja de lápices y luego la vuelve a cerrar, no hay problema, siempre que el empaque y el producto no estén dañados. Si esto sucede, debe comprar el producto o pagar el daño.

Los supermercados a menudo hacen una excepción a esta regla cuando un cliente deja caer algo y lo rompe. Sin embargo, debe informar al personal en este caso: esto puede usarse para asegurarse de que nadie se resbale con el contenido del paquete y se lastime.



3 – Quitar mercancía de los carritos o cestas de la compra de otras personas

De acuerdo con el artículo 858 del Código Civil alemán (BGB), está prohibido retirar mercancías del carrito o cesta de la compra de otra persona. Porque: Aunque el supermercado sigue siendo el dueño de los víveres, el otro cliente ya es su legítimo dueño según esta ley, explica T en línea . Por lo tanto, vaciar el carro o carrito de otra persona se denomina legalmente como ‘Energía Prohibida’.



4- Reemplazar los huevos rotos

Como todos los demás envases, los cartones de huevos también se pueden abrir, explica Stiftung Warentest. Sin embargo, si un huevo se rompe, no se puede reemplazar simplemente: cada caja tiene un número de lote que contiene datos básicos sobre el tamaño del huevo, el producto y el almacenamiento en el paquete. Para no manipular este sistema y evitar castigos, lo mejor es llegar a la caja de cartón más cercana que no contenga huevos rotos.



5 – Llevar la compra a casa con el carrito de la compra

Cada año, se roban alrededor de 100.000 carritos de la compra en Alemania; la mayoría de los perpetradores probablemente no son conscientes de los peligros: según echo24, la pena máxima por el robo de carritos de la compra es de hasta cinco años de prisión. De hecho, el préstamo no autorizado de un carrito de compras que usted trae de vuelta solo se “presume impune” y no tiene consecuencias penales.

Los medios no explican por qué la pena máxima es más alta. Pero: con un precio unitario de 120-200 euros, 100.000 robos de supermercados provocan daños de unos 15 millones de euros al año, dice Frank Horst del EHI Retail Institute en Colonia al portal de información NW. Así que no es de extrañar que en los supermercados no se permita salir con el carrito de la compra.



6 – Leer el periódico frente a la salida.

Además de las normas legales, en los supermercados siempre se aplican las normas de la casa. En Kaufland, por ejemplo, está prohibido hojear o incluso leer periódicos y revistas antes de haberlos pagado. La cadena de supermercados explica a check24: “Satisfacer a nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Dado que queremos ofrecer productos impecables a todos los clientes, les pedimos que solo lean periódicos y revistas después de haber completado su compra. De esta manera, cada cliente puede descansar”. aseguró que ha recibido un producto auténtico sin leer”.

Por cierto: A diferencia de muchas tiendas de ropa, no es raro que los supermercados intercambien mercancía en perfectas condiciones. Los clientes tienen derecho a cambio solo si la mercancía está dañada o en mal estado.

redacción de finanzen.net

Fuentes de la imagen: Lisa S. / Shutterstock.com